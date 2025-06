Forum voor Democratie wil meedoen aan Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen

De politieke partij Forum voor Democratie (FvD) heeft het voornemen om deel te nemen aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Dat laat de partij desgevraagd weten aan DUIC. FvD geeft aan momenteel druk bezig te zijn met het samenstellen van ‘een sterke kandidatenlijst’.

De partij is eveneens bezig met het samenstellen van een lokaal verkiezingsprogramma. Een persvoorlichter van FvD licht hierover toe: “Thema’s als vrijheid, veiligheid, identiteit en het terugbrengen van de overheid tot haar kerntaken zullen hierin centraal staan”. De politieke partij deed in 2022 ook al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was George Woodham de lijsttrekker.

Op het moment dat er meer bekend is over de lijsttrekker en het team in Utrecht, zal Forum voor Democratie hierover communiceren via de officiële kanalen.