Lijsttrekkersstrijd D66 Utrecht met Ellen Bijsterbosch: Rijnenburg, samenwerking en lef

Aan het eind van deze maand moet duidelijk worden wie D66 Utrecht de komende jaren gaat leiden. Raadsleden Ellen Bijsterbosch en Maarten Koning nemen het tegen elkaar op. Beiden willen lijsttrekker worden en volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen winnen. Nu is GroenLinks nog de grootste in Utrecht, maar bij de recente Tweede Kamerverkiezingen kreeg D66 veel meer stemmen in de stad. Vorige week spraken we met Koning, vandaag met Bijsterbosch.

Bijsterbosch is geboren in een dorp op de Veluwe en verhuisde toen ze achttien jaar was naar Utrecht. Ze ging studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en is – los van een half jaar voor een stage in Buenos Aires – niet meer weggeweest. Sinds 2018 is ze gemeenteraadslid voor D66. Afgelopen jaar schreef Bijsterbosch ook mee aan het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Heb je er lang over moeten nadenken om voor deze positie te gaan?

Ik heb er zeker een tijdje over getwijfeld, maar uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ik heb zin om nieuwe energie in de partij te brengen en nieuwe energie aan de Utrechtse politiek. Ik denk dat er namelijk ook zeker wat dingen anders kunnen. We moeten een duidelijker geluid aan de stad overbrengen en samen met de stad werken aan oplossingen. We moeten ook achter en naast de mensen gaan staan die problemen ervaren. Het is aan de politiek om richting te geven.

Hoe zou je, als D66 straks mogelijk de verkiezingen wint, aan de slag willen gaan?

We hebben een paar grote opgaven voor de stad. Die reiken natuurlijk verder dan de komende vier jaar. Ik denk dat het goed, gezond en constructief is als we breder in de gemeenteraad gaan samenwerken. Ik ben ook geen voorstander van een volledig uitgewerkt en dik coalitieakkoord. Als je dingen alleen met de coalitie regelt worden die mogelijk over vier jaar weer van tafel geveegd. We moeten breder gaan samenwerken in de gemeenteraad.

Wat voor grote opgaven staan we voor dan?

De woningcrisis is natuurlijk een van de grootste. Het afgelopen vier jaar zijn de huizenprijzen met zo’n veertig procent gestegen. Natuurlijk moeten we flink bijbouwen in de bestaande stad, maar we moeten niet de hele stad dichtsmeren met woningen. We moeten bedenken hoe we de groei van de stad voor ons zien en wat voor stad we willen zijn. De stad is er niet alleen om te wonen, maar ook om te leven. Daarbij moet niet elke millimeter uitgedacht en aangeharkt zijn. Er moet ook ruimte zijn voor creativiteit. We moeten bedenken hoe we de openbare ruimte met elkaar willen delen. Door corona hebben we al een voorproefje gehad van hoe lastig het is om de publieke ruimte samen te delen als we de stad verder verdichten.

Maar we zijn nu toch bijna aan het einde van de coronacrisis?

Heel veel mensen denken inderdaad dat als we allemaal een prik hebben gehad dat de hele crisis voorbij is. Maar voor veel bewoners, ondernemers en jongeren, is de crisis dan echt nog niet voorbij. We gaan pas later zien welke gevolgen er allemaal zijn. Er zijn veel ondernemers die volledig door hun reserves heen zijn, die hebben al maximaal geleend. Die moeten we blijven ondersteunen. En er is ook nog de kansencrisis voor jongeren. Sommige kinderen zijn goed door de coronacrisis heen gekomen, maar er zijn ook kinderen bij die op een cruciaal moment in hun ontwikkeling hun juf en meester hebben gemist. Ook hebben sommige jongeren die naar school gaan of studeren onwijs behoefte aan structuur, dat hebben ze ook veel minder gehad afgelopen jaar. We moeten na de coronacrisis goed in de gaten blijven houden dat er geen Utrechters achterblijven.

Dan moeten we ook nog even polder Rijnenburg aanstippen. De huidige lijn van D66 is dat er bewust nog geen besluit wordt genomen over woningbouw. Eerst moet er ruimte komen voor een energielandschap. Jij staat hier anders in?

De huidige coalitie heeft nog geen besluit genomen over woningbouw in Rijnenburg en gaat dat deze periode ook niet doen. Ik denk dat het verstandig is om dit de volgende periode wel zo snel mogelijk te besluiten. Als het mogelijk is zie ik het liefst over tien jaar al woningen daar. Maar we weten dat het lang gaat duren, daarom moeten we het besluit zo snel mogelijk nemen. Dat is ook een duidelijk signaal naar het Rijk toe. Want we hebben natuurlijk wel geld nodig voor wegen en sporen. De polder is gigantisch, ik denk dat er ruimte is voor een energielandschap en woningen. We moeten vooral gaan beginnen met plannen maken. De woningen die we nodig hebben passen niet allemaal in de stad. Bouwen in de bestaande stad is ook niet altijd makkelijk of goedkoper. Dus ik denk dat we Rijnenburg eerder nodig gaan hebben.

Nog andere onderwerpen die belangrijk zijn?

Boven alle andere uitdagingen hangt ook nog de onheilspellende klimaatcrisis. Dat kunnen we niet wegdenken en daar moeten we ook mee aan de slag. Bij alle nieuwbouw bouwen we al super duurzaam en we hebben ook veel groene koplopers in de stad. We hebben nog wel flink wat te winnen bij bestaande bouw. Er zijn mensen die wel zouden willen en kunnen investeren, maar ze willen duidelijkheid over wat de investeringen precies opleveren qua duurzaamheid en kosten. Ze willen bijvoorbeeld weten wat er met hun vastrecht gebeurt, of wat de gemeente gaat doen en wanneer. We moeten daar als gemeente duidelijkheid over geven. Ook zijn er Utrechters die in tochtige jaren 50 woningen wonen waar voor duizend euro al simpele ingrepen te doen zijn die je zo terugverdient door een lagere energierekening. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daar moeten we ook gaan helpen.

Toch zijn er ook gewoon heel veel overeenkomsten tussen jou en Maarten. Wat zijn echt de verschillen?

Het is natuurlijk ook vooral een verschil van stijl. Ik denk vooral dat we als politiek richting moeten aangeven; bedenken waar we heen willen met elkaar. We moeten als politiek ook niet alle oplossingen tot in detail willen uitdenken. We moeten een open manier van politiek bedrijven en vertrouwen hebben in iedereen met creatieve ideeën.

Tot en met 30 mei mogen alle Utrechtse D66-leden hun stem uitbrengen. Begin juni moet bekend worden of Maarten Koning of Ellen Bijsterbosch de nieuwe fractievoorzitter wordt.