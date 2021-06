Maarten Koning wordt nieuwe lijsttrekker van D66 Utrecht

Maarten Koning gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de Utrechtse afdeling van D66 leiden. De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing werd woensdag om 14.00 uur bekendgemaakt. Koning kreeg 59,8 procent van de stemmen.

Alle leden van D66 mochten tussen 17 en 30 mei stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Uiteindelijk bracht 25 procent van de stemgerechtigde leden een stem uit. De strijd ging tussen Maarten Koning en Ellen Bijsterbosch. Koning kwam woensdag als winnaar uit de bus en volgt Jony Ferket op. Ferket was sinds 2017 fractievoorzitter en vond het na acht jaar als raadslid “tijd voor anderen om op te staan”.

Nu is dus bekend dat Maarten Koning de fractie gaat leiden. “Utrechters! Het is een fantastische eer dat de leden van D66 mij het vertrouwen gegeven hebben om lijsttrekker te mogen worden”, zegt Koning.

“Ik heb genoten van onze interne verkiezing en waardeer mijn tegenkandidaat Ellen voor haar mooie campagne. Voor mij geldt vanaf vandaag 1 prioriteit: toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Er liggen grote uitdagingen voor onze stad. Om ons uit deze crisis te investeren, wil ik ruimte bieden aan Utrechters, duurzame energie leveren aan de stad, en gelijke kansen creëren voor iedere Utrechter. Samen met D66-leden gaan we hiermee aan de slag om de beste campagne ooit voor te bereiden!”

Zeven jaar raadslid

Koning woont sinds 2009 in Utrecht en zit inmiddels zeven jaar in de gemeenteraad. In een interview met DUIC vertelde Koning wat voor lijsttrekker hij wil zijn. “Ik wil vooral verbindend en zichtbaar zijn. Ik ben iemand die graag met iedereen wil samenwerken. We mogen het oneens zijn, maar blijven met elkaar in gesprek. De afgelopen jaren heb ik goed kunnen samenwerken met coalitiepartijen, maar ook met oppositiepartijen”, zei hij begin mei.

“Daarnaast vind ik het erg belangrijk om zichtbaar te zijn. We hebben de afgelopen jaren laten zien waar we voor staan. D66 is een optimistische partij die niet houdt van gezeur, maar die de stad verder wil brengen. We bepalen de agenda en we claimen onze ruimte in de gemeenteraad. Ik denk ook dat het belangrijk is om met onderwerpen bezig te zijn waarvan Utrechters ook echt resultaat zien. Die onderwerpen zijn relevant voor de stad. En soms moet je in de politiek een lange adem hebben, zoals we jarenlang in de Tweede Kamer gestreden hebben voor bijvoorbeeld abortus en euthanasie. Op goede plannen krijg je uiteindelijk andere partijen mee.”

Nu bekend is dat Koning de fractievoorzitter wordt, kan D66 Utrecht toe gaan werken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 16 maart 2022.