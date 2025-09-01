Nieuwe Utrechtse partij Link wil radicaal én verbindend de verkiezingsstrijd aangaan

In het stadhuis van Utrecht is vandaag de nieuwe politieke partij Link gelanceerd, met Pepijn Zwanenberg als boegbeeld. Link profileert zich als een linkse, inclusieve en groene partij. De voormalige Groep Zwanenberg in de Utrechtse gemeenteraad gaat voortaan als Link door het leven.

“Link betekent radicaal, maar ook verbindend, en dat is precies waar we voor willen staan”, zo verklaart Zwanenberg de partijnaam. Het partijprogramma is nog in de maak, maar Zwanenberg noemt wonen als absolute topprioriteit. De partij zet zich in voor betaalbare woningen, behoud van sociale huur en tegen gentrificatie. Diversiteit, gelijkwaardigheid en het stimuleren van cultuur zijn eveneens belangrijke pijlers.

Ambities en Toekomst

Link streeft naar een sociale, diverse en duurzame stad waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, gender of gezinssamenstelling. De partij verwacht niet dat het bestaan van meerdere progressieve partijen in Utrecht tot problemen zal leiden. “De verkiezingen zullen uitwijzen of Link voldoende onderscheidend is ten opzichte van andere partijen”, zegt Hanane Bittich, commissielid bij Link. “We gaan er in elk geval voor strijden”, vult Zwanenberg haar aan.

Breuk met GroenLinks

Zwanenberg was bijna twintig jaar actief in de gemeenteraad namens GroenLinks, maar zegde zijn lidmaatschap op vanwege de fusie met de PvdA en een koers die te ver van zijn idealen afstond. Met Link wil hij opnieuw strijden voor betaalbaar wonen, gelijkwaardigheid en queer-rechten, nu vanuit een zelfstandige, progressieve beweging.