Kantorencomplex Gildenkwartier in Utrecht staat na tien jaar nog altijd leeg; eigenaar Klépierre voert wel gesprekken

Het kantorencomplex boven het Gildenkwartier in Utrecht staat nog altijd leeg. Eigenaar Klépierre zou in gesprek zijn met partijen, maar verschillende factoren, waaronder hoge bouwkosten en snel stijgende rente, maken het moeilijk voor partijen die geïnteresseerd zijn in het herontwikkelen van het 25.000 vierkante meter grote complex.

De kantoorruimte werd tot tien jaar geleden gebruikt door medewerkers van de Rabobank, maar sinds zij verhuisden naar de Croeselaan staat het complex leeg. De Utrechtse fracties van PvdA, GroenLinks, Student & Starter stelden in 2021 al eens vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college gaf toen aan te verwachten dat het pand niet lang meer leeg zou staan, maar halverwege 2023 blijkt er dus nog geen nieuwe invulling te zijn gevonden. Klépierre wist eerder dit jaar wel al 50.000 vierkante meter kantoorruimte te verkopen, maar daar hoorde dit kantorencomplex dus niet bij.

De PvdA, GroenLinks, Student & Starter en D66 besloten het college opnieuw te bevragen over de leegstand. Het college heeft nu antwoord gegeven op die vragen. Daaruit wordt duidelijk dat het college langdurige leegstand ook onwenselijk vindt. De gemeente Utrecht is dan ook regelmatig met Klépierre in gesprek over de toekomst van het gebouw. Het pand heeft een kantoorfunctie en dat wil de gemeente eigenlijk ook zo houden. “Voor de werkgelegenheidsdoelstelling is de ontwikkeling en behoud van kantoren op ons grootste ov-knooppunt cruciaal. In dat verband ligt transformatie niet voor de hand”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Ingewikkeld

Dat het nog niet zo makkelijk is om een nieuwe invulling van het gebouw te vinden, heeft volgens het college te maken met een aantal zaken. Het kantorencomplex is met 25.000 vierkante meter heel groot en de vervlechting met het winkelcentrum Hoog Catharijne en de woningen erboven maakt het herontwikkelen ingewikkeld. Daar komt bij dat Klépierre het pand alleen te koop aanbiedt. De huidige staat van het complex – dat volledig gerenoveerd moet worden – maakt dat het niet geschikt is voor tijdelijke of definitieve verhuur. Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in het kopen van het complex kampen op hun beurt met hoge bouwkosten en snel stijgende rente.

Eigenaar Klépierre voert dus wel gesprekken met een aantal partijen, maar vooralsnog is niet duidelijk wat de status van de onderhandelingen is. Het college verwacht echter wel dat er nog dit jaar een nieuwe eigenaar gevonden wordt en dat de eerste stappen voor de herontwikkeling gezet kunnen worden. “Gezien de complexiteit van de situatie en de uitdagende marktomstandigheden zijn er geen garanties te geven”, voegt het college daaraan toe.

Tijdelijke invulling

Maar kan er dan in de periode dat het gebouw nog leegstaat niet een tijdelijke invulling komen, vroegen de Utrechtse fracties zich af. Het college staat ‘gezien deze uitzonderlijke situatie van tien jaar leegstand’ open voor een gesprek over andere mogelijkheden, maar het initiatief daarvoor ligt bij Klépierre.

De eigenaar liet wel al onderzoek doen naar de mogelijkheid voor noodopvang in het gebouw, maar dat blijkt niet te kunnen. Daarvoor zijn te veel aanpassingen nodig.