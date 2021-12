PVV Utrecht wil na motie in Tweede Kamer alsnog verbod op dragen hoofddoek voor boa’s

De Utrechtse PVV-fractie wil dat de gemeente alsnog verbiedt dat handhavers een hoofddoek mogen dragen. De gemeenteraad nam onlangs een motie aan die dat toestaat, maar de Tweede Kamer is een andere mening toegedaan.

In de Tweede Kamer werd dinsdag namelijk een door de PVV ingediende motie aangenomen die het dragen van een hoofddoek door boa’s juist verbiedt. De hoofddoek past volgens de partij niet binnen de gedragscode die geldt voor politieambtenaren omdat die ‘afbreuk doet aan de neutrale houding’.

De PVV vindt dat die regel ook moet gelden voor boa’s en diende daarom een motie in. Die kon rekenen op steun van de VVD, SP, SGP, JA21, Forum voor Democratie, Groep Van Haga, BBB en Omtzigt.

Vragen

De PVV Utrecht wil nu dat de in Utrecht aangenomen motie opzij wordt geschoven. “De Utrechtse raad staat op dit onderwerp recht tegenover de Tweede Kamer”, stelt raadslid David Bosch.

Bosch stelde het college daarom dinsdag vragen over de kwestie. Hij wil onder meer weten in hoeverre de motie al in uitvoering is gebracht en wil dat het college ‘hier onmiddellijk mee stopt’. Het gemeenteraadslid wil binnen twee weken antwoord van het college.