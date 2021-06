Utrechtse gemeenteraad: ‘Wij staan open voor een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers’

De gemeente Utrecht wil ook in de toekomst een evenredige bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers. De raad heeft daarom aangegeven open te staan voor een tweede opvanglocatie in de stad.

In 2019 gaf het college aan de opvang van asielzoekers in de stad te willen uitbreiden. “Utrecht wil als stad van mensenrechten ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen. Een uitbreiding van opvangcapaciteit ligt in het verlengde van de groei van de stad”, zei wethouder Maarten van Ooijen toentertijd.

Noodzaak

Nu zegt de gemeenteraad open te staan voor een tweede opvanglocatie, maar geeft ook aan dat daar nu nog geen noodzaak voor is. De zoektocht naar een nieuwe plek wordt pas actueel zodra Utrecht niet langer een evenredige bijdrage levert aan de asielopvang.

“In de gemeente Utrecht blijven we ons voorbereiden op de realisatie van een nieuwe locatie in de komende jaren”, is te lezen in een brief aan de raad. “We willen namelijk ook een kwaliteitsslag doorvoeren op de huidige asielopvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan, door het gemengd wonen concept van Plan Einstein daar ook toe te passen.”

Einstein

Bij Plan Einstein komen de mensen vanaf de eerste dag in contact met omwonenden via bijvoorbeeld cursussen en activiteiten. Tot voor kort zat Plan Einstein in Overvecht, maar de opvanglocatie is inmiddels verplaatst naar de Joseph Haydnlaan en is nu gevestigd naast het azc. De gemeente wil van dit azc ook een gemengd wonen concept maken.

Om dit te kunnen doen moet een deel van de huidige opvangplekken van het azc worden omgebouwd naar woonunits. “Dit is alleen mogelijk in combinatie met het realiseren van een nieuwe opvanglocatie elders, omdat een belangrijke randvoorwaarde is dat we asielopvangplekken kunnen verplaatsen naar een nieuwe asielopvanglocatie.”

Regio

Tot slot gaat de gemeente in de aankomende periode in gesprek met de provincie en andere lokale bestuurders om te kijken wat een haalbare verdeling is van de opvangcapaciteit in de regio.