Perry Sport aan Vredenburgplein in Utrecht sluit de deuren na faillissement

Perry Sport in winkelcentrum Hoog Catharijne, met ook een ingang aan het Vredenburgplein, sluit de deuren. Het moederbedrijf van de sportketens is vorig jaar failliet gegaan.

Er wordt nog wel gesproken over een doorstart, maar de sluiting van de winkel in Utrecht is wel al aangekondigd.

Het faillissement van het moederbedrijf, waar ook Aktiesport en Sprinter onder vallen, werd begin december 2023 al uitgesproken door de rechtbank. De winkels bleven echter nog wel open en er werd gewerkt aan een doorstart.

Sinds deze week hangen er echter posters op de locatie van Perry Sport dat de zaak gaat sluiten en de leegverkoop begonnen is. De datum van de sluiting is nog niet bekendgemaakt. De Aktiesport aan de Lange Elisabethstraat is al dicht.

De vestiging van Perry Sport over twee verdiepingen in Hoog Catharijne aan het Vredenburgplein is een vrij beeldbepalende locatie. Ook gaat de geschiedenis van de sportwinkel aan het Vredenburg lang terug. Perry Sport zit meer dan 40 jaar aan het plein, eerst op Vredenburg 4 en sinds een paar jaar in het vernieuwde Hoog Catharijne.