Woonwinkel Keck & Lisa aan Oudegracht in Utrecht sluit na 20 jaar de deuren

Keck & Lisa Wonen op hoek van de Oudegracht en Hamburgerstraat sluit binnenkort de deuren. Eigenaar Esther Sant laat aan DUIC weten dat ze de winkel sluit omdat ze alle aandacht wil richten op de andere vestiging in de Zadelstraat. “De winkel aan de Oudegracht sluit per 1 april of wellicht enkele dagen eerder”, aldus Sant.

Hiermee komt er een einde aan een periode van bijna 20 jaar dat de woonwinkel aan de Oudegracht gevestigd was. Eerst onder de naam Emma-B en later onder de naam naar Keck & Lisa Wonen.

De twee vestigingen van Keck & Lisa hebben elk een eigen concept. Aan de Zadelstaat worden vooral spullen voor in huis of in de tuin verkocht. Ook kunnen mensen daar terecht voor producten van nijntje of een plankje in de vorm van de Domtoren.

De zaak aan de Oudegracht is een woonwinkel en daar wordt onder meer meubilair, behang, gordijnen en lampen van Scandinavische merken verkocht. De activiteiten van het woondeel van de onderneming komen nu dus tot een einde.

Keck & Lisa Wonen is al het vierde meubelbedrijf in korte tijd dat dichtgaat in Utrecht. Zo sloten de afgelopen tijd onder andere Combo Design, de Wonders chair gallery en Pastoe de deuren.