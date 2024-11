Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Bakte er niet veel van’

De week begon niet al te best. Meestal gaat het als een lopend vuurtje rond, als er iemand rond de club is overleden. Toen er een overlijdensbericht in de bus viel, schrok ik mij rot. Pim Toorenburgh plots overleden.

Pim was voorbestemd om voorzitter van FC Utrecht te worden. Wij als supportersvereniging stonden toen pal achter de kandidatuur van Pim. Ik had veel gesprekken met Pim. Open, eerlijk, helder en duidelijk. Hij had het beste voor met de club en de fans. Intern gedoe deed zijn kandidatuur sneuvelen. Ik wens de familie heel veel sterkte toe.

We vertrokken op tijd naar Nijmegen. Alles vooraf geregeld. Parkeren op P2. Aangekomen bij P2 toonden wij onze parkeerkaart. Helaas, vol. Hoe kan dit? De steward had er geen boodschap aan en stuurde ons weg. Ook P1 was vol. Dolend rond het stadion vonden we eindelijk een plek. Weliswaar op een groenstrook en een mogelijke bekeuring te harte genomen. Gevolg was dat we 10 minuten te laat binnen waren.

Dan onze gereserveerde plaatsen. Daar zaten reeds mensen. We moesten maar een ander plekje gaan zoeken. Dat lukte uiteindelijk. FC Utrecht en NEC bakte er niet veel van. Descotte in de spits. Pover. Een scorende spits zal noodzakelijk zijn in de winterstop om mee te blijven doen. Tien minuten voor rust was daar toch de 0 -1. Cathline de gevierde man. Maar dan, drie minuten na rust ging de rode loper uit voor Sontje Hansen. 1 – 1. Super slecht van FC Utrecht. NEC ging voor hun kansen. FC Utrecht moest terug. Uit het niets dan Jensen met de 1 – 2. Billenknijpen tot het einde. Maar gelukkig de drie punten in de tas. Weer met 1 goal verschil.

De komende tijd, de week van de waarheid. PSV thuis, Ajax uit en Almere City uit. Aangaande PSV zal het a hell of a job worden. Daar zit zoveel klasse en kwaliteit in, dat echt alles mee moet zitten om een resultaat te halen. Een wedstrijd om de…. eerste plaats. Mocht FC Utrecht excelleren, dan kunnen we dat meenemen midweeks naar Amsterdam.

PEC Zwolle bewees vandaag dat er mogelijkheden zijn om het Ajax heel moeilijk te maken. Dan op zondag Almere City uit. Ondanks de komst van Foeke Booy, bakken zij er niets van. Staan hopeloos bijna onderaan. Daar moet je als FC Utrecht dus zeker toeslaan. Mocht FC Utrecht in deze week vier punten bijschrijven, dan ben ik daar erg blij mee. Zeker gezien het feit dat FC Utrecht nog steeds beter kan.

Waar ik mij over verbaas is de onduidelijkheid over de kaartverkoop voor de bekerwedstrijd AFC – FC Utrecht. Over iets meer dan drie weken is deze belangrijke wedstrijd al. Zijn er weer ondergrondse activiteiten die een goede wedstrijdorganisatie in de weg staan? Een voor FC Utrecht belangrijke wedstrijd tegen een absoluut niet te onderschatten tegenstander. Zo blijft FC Utrecht mee doen op twee fronten. Welke van de drie eerder genoemde clubs zal FC Utrecht verslaan? De winterstop in gaan als nummer drie zou een geweldig resultaat zijn. Aanstaande zondag een vol huis. PSV in topvorm. In voetbal is alles mogelijk.