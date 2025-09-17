Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht uitverkocht; ook data van verkoop uitwedstrijden bekend

FC Utrecht heeft alle beschikbare passe-partouts weten te verkopen. De vraag naar deze tickets, die toegang geven tot alle vier de Europa League-wedstrijden in de Galgenwaard, was groot. Woensdagochtend werden de laatste plekken verkocht die waren vrijgekomen nadat een aantal seizoenkaarthouders hun plek niet hadden teruggekocht.

Vorige week ging de reguliere verkoop van de passe-partouts al van start, wat door het vele aantal geïnteresseerden leidde tot een storing in de online ticketshop van FC Utrecht. Seizoenkaarthouders konden hun plek terugkopen en eventueel twee extra passe-partouts kopen, iets wat ook mogelijk was voor clubkaarthouders. Voor de supporters die nu nog geen tickets hebben weten te bemachtigen, is er nu nog één mogelijkheid om alsnog aan een passe-partouts te komen, namelijk via de resale. In de resale kunnen supporters die toch niet naar de wedstrijd kunnen gaan, hun ticket voor een vastgestelde prijs in de verkoop zetten zodat een andere supporter het ticket kan overkopen.

Doorverkopen

Nadat de reguliere verkoop vrij snel uitverkocht was, verschenen op verschillende platformen advertenties van personen die hun passe-partouts voor het veelvoudige wilden doorverkopen. FC Utrecht schrijft op haar website dat het doorverkopen van wedstrijdkaarten alleen toegestaan wordt via de ‘resale’ op de website van FC Utrecht en dat zwarthandel niet wordt getolereerd. “Wie dit doet, riskeert dat de kaart ongeldig wordt verklaard én kan een landelijk stadionverbod van achttien maanden plus een geldboete tot 450 euro opgelegd krijgen. Dit is in lijn met de standaardvoorwaarden van de KNVB.”

Programma

De eerste wedstrijd van FC Utrecht is donderdag 25 september om 21.00u tegen Olympique Lyonnais in de Galgenwaard. De kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen SK Brann begint op donderdag.

Update 17.15u:

De kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen Freiburg start op zaterdag 27 september. Voor de uitwedstrijd tegen Real Betis in Sevilla is de streefdatum zaterdag 11 oktober, en op zaterdag 15 november hoopt FC Utrecht de kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen Celtic uit Glasgow te laten starten.