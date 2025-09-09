 Ticketshop FC Utrecht overbelast na start verkoop Europa League kaarten Ticketshop FC Utrecht overbelast na start verkoop Europa League kaarten
Zoeken

Nieuws

Ticketshop FC Utrecht overbelast na start verkoop Europa League kaarten

Ticketshop FC Utrecht overbelast na start verkoop Europa League kaarten
Stadion Galgenwaard. Foto: DUIC
De kaartverkoop voor de Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht is vandaag om 10.00 uur van start gegaan. Door de grote belangstelling is de server van de ticketshop overbelast geraakt, waardoor supporters niet of nauwelijks bij de verkooppagina terechtkomen.

De kaartverkoop voor de Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht is vandaag om 10.00 uur van start gegaan. Door de grote belangstelling is de server van de ticketshop overbelast geraakt, waardoor supporters niet of nauwelijks bij de verkooppagina terechtkomen.

FC Utrecht laat in een bericht weten te werken aan een oplossing. De zogeheten passe-partouts voor de Europese thuiswedstrijden kunnen alleen gekocht worden door seizoen- en clubkaarthouders. Gouden seizoenkaarthouders hoeven hun plek niet terug te kopen.

Tekst loopt door onder bericht.

Op sociale media valt te lezen dat verschillende supporters niet in de ticketshop terecht kunnen komen.

Gekoppelde berichten

2 Reacties

Reageren
  1. Piet

    Fantastisch je hebt een week om je eigen plaatsen te kopen en dat willen we allemaal om 10:05 al doen.
    Ofschoon het blijkbaar voor FCU toch lastig is om die 16.000 seizoenskaarthouders te bedienen. Waarvan de meeste er toch voor 2 of meer tegelijk bestellen. Gemiddeld concertorganisator draait daar zijn/haar hand niet voor om.

  2. Herman

    Niet echt professioneel, je weet dat de belangstelling groot is, dan zet je toch extra server capaciteit in?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV