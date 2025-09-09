Ticketshop FC Utrecht overbelast na start verkoop Europa League kaarten

De kaartverkoop voor de Europese thuiswedstrijden van FC Utrecht is vandaag om 10.00 uur van start gegaan. Door de grote belangstelling is de server van de ticketshop overbelast geraakt, waardoor supporters niet of nauwelijks bij de verkooppagina terechtkomen.

FC Utrecht laat in een bericht weten te werken aan een oplossing. De zogeheten passe-partouts voor de Europese thuiswedstrijden kunnen alleen gekocht worden door seizoen- en clubkaarthouders. Gouden seizoenkaarthouders hoeven hun plek niet terug te kopen.

ℹ️ Door de grote belangstelling voor de kaartverkoop is onze server momenteel overbelast. Dit kan zorgen voor vertraging of foutmeldingen bij het bestellen van passe-partouts. Wij werken momenteel aan een oplossing. https://t.co/VzfXeXpMpM — FC Utrecht (@fcutrecht) September 9, 2025

Op sociale media valt te lezen dat verschillende supporters niet in de ticketshop terecht kunnen komen.

Alle successupporters die om 10 een passe-partout voor de thuiswedstrijd willen kopen ….. veel succes… De website is al kwartier op TILT#fcutrecht pic.twitter.com/GzMCJbIcgn — sven (@sven_erich) September 9, 2025