FC Utrecht draait het helemaal om en wint in Zwitserland

FC Utrecht heeft donderdagavond met 1-3 gewonnen in het Stade de Genève van het Zwitserse Servette FC. Een mooie uitgangspositie voor de return van de derde voorronde Europa League, die komende donderdag in de Galgenwaard gaat plaatsvinden.

FC Utrecht heeft dankzij de overwinning in Zwitserland een mooie uitgangspositie vrijgespeeld voor de return tegen Servette FC. Bij een overwinning over twee wedstrijden is Utrecht zeker van de groepsfase Conference League, en behoudt het zicht op de groepsfase van de Europa League.

Zwak begin

FC Utrecht heeft goede zaken gedaan in Genève na een zwakke eerste helft. De Domstedelingen begonnen afwachtend aan de wedstrijd, speelden in een laag tempo en leden met regelmaat slordig balverlies. De Zwitsers kwamen zodoende verdiend op voorsprong in de 18e minuut. Een voorzet die over iedereen heen vloog, belandde voorbij de tweede paal op het hoofd van Miroslav Stevanovic, die de bal goed voorgaf waardoor Jeremy Guillemenot vrijuit kon scoren.

Ommezwaai in de tweede helft

Nadat Utrecht met een achterstand de kleedkamer in ging, begonnen de Utrechters een stuk scherper aan de tweede helft. Ron Jans liet ondanks het matige spel van de eerste helft geen wissels doorvoeren en dat pakte goed uit.

In tien minuten draaide de club uit Utrecht het helemaal om. Nadat een voorzet van Yoan Cathline met enig fortuin binnenvloog via de knie van Servette-verdediger Anthony Baron in de 52ste minuut, kon Siebe Horemans drie minuten later vrijuit binnenkoppen uit een vrije trap van Soufian el Karouani. De ploeg uit Genève was het vervolgens helemaal ‘kwijt’, en in de 62ste minuut maakte Gjivai Zechiël – die een sterke wedstrijd speelde – de derde voor de Utrechters. Daarna waren er over en weer nog wat kansen, maar speelde FC Utrecht de wedstrijd vakkundig uit.

Return in de Galgenwaard

Komende donderdag is om 20.00u de return in de Galgenwaard. Fans van Servette FC worden voor die wedstrijd ontvangen op een fanplein op het Janskerkhof. Mocht FC Utrecht de voorsprong behouden, dan wacht de laatste horde voor het bereiken van de Europa League-groepsfase. De tegenstander van dat duel zal HSK Zrinsjki Mostar of Breiðablik worden, die de eerste wedstrijd 1-1 speelden in Bosnië.