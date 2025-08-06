Verzamelplek voor Servette-fans op Janskerkhof voorafgaand aan Europese wedstrijd tegen FC Utrecht

Er komt een ‘fan meeting point’ op het Janskerkhof voor supporters van de Zwitserse tegenstander van FC Utrecht op donderdag 14 augustus. De Utrechters spelen die avond in Stadion Galgenwaard tegen Servette FC in de derde voorronde van de Europa League.

Volgens de gemeente komt het ‘fan meeting point’ er “om de uitsupporters goed te ontvangen en een centrale plek te bieden”. Het verzamelpunt moet bijdragen aan een gastvrije ontvangst. “Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen zich welkom voelt en waar sport verbindt. Samen met FC Utrecht en de politie zorgen we voor een veilige en positieve sfeer”, schrijft de gemeente.

De gemeente Utrecht overwoog al eerder een ontmoetingsplek, afhankelijk van de tegenstander en het aantal verwachte uitsupporters. Nu de tegenstander bekend is, is het besluit genomen. Naar verwachting reizen enkele honderden fans van Servette mee naar Nederland.

Wat merkt de Utrechter ervan?

Vanaf 11 augustus vindt er al een evenement van de UIT (Utrechtse Introductie Tijd) plaats

op het Janskerkhof. Deze verplaatst zich op woensdag 14 augustus, als het ‘fan meeting point’ wordt opgebouwd. De opbouw begint op zijn vroegst om 09.00 uur. Omwonenden kunnen mogelijk geluidsoverlast ervaren, zowel van de werkzaamheden als van de aanwezige supporters en muziek. De fans vertrekken volgens de gemeente later die middag gezamenlijk naar het stadion. De verzamelplek sluit om 19.00 uur. Direct daarna wordt begonnen met de afbouw van het terrein.

Voor het ‘fan meeting point’ haalt de gemeente geen fietsen weg en er worden ook geen

parkeerplekken vrijgehouden. De UIT-organisatie zet wel een aantal parkeerplaatsen af op 14 augustus.

Op 31 juli speelde FC Utrecht ook een thuiswedstrijd in de Galgenwaard, tegen FC Sheriff Tiraspol. Toen was er geen verzamelplek, omdat er weinig uitsupporters werden verwacht.

Groepsfase Europees voetbal

Als FC Utrecht uiteindelijk de groepsfase van de Europa League of Conference League weet te bereiken, volgen meer thuiswedstrijden. Hiervoor moet FC Utrecht wel winnen van Servette en vervolgens van Breiðablik of Zrinsjki Mostar, en anders moet de club in de play-offs van de Conference League winnen van Panathinaikos of Shakhtar Donetsk.

Mocht het zover komen, dan is het afhankelijk van de tegenstander en het aantal verwachte uitsupporters om opnieuw een ‘fan meeting point’ in te richten. De gemeente zegt hierover te communiceren zodra daar meer over bekend is.