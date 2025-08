Tegenstander van FC Utrecht: Rugby, grondlegger van de Europacup I, faillissementen en crises

FC Utrecht neemt het komende week op tegen Servette FC uit Genève. De club uit Romandië – het Franstalige deel van Zwitserland – speelde vorige eeuw enkele wedstrijden tegen Nederlandse ploegen, maar kent in Nederland toch weinig bekendheid. Het verhaal achter een club met een lange historie, waarin het de laatste decennia vooral bekendstaat om financiële controverses en opmerkelijke comebacks.

FC Utrecht wist tegen Sheriff Tiraspol over twee wedstrijden met 7-2 te winnen, waarmee de Domstedelingen doorstromen naar de derde voorronde van de Europa League. Woensdag 30 juli speelde Servette FC in eigen huis de return van de tweede voorronde van de Champions League tegen het Tsjechische Viktoria Plzen, nadat Servette de heenwedstrijd met 0-1 had gewonnen. Voor Servette dus zaak om gelijk te spelen of te winnen in het eigen stadion. Het liep echter anders, want Servette verloor met 1-3, waardoor de club ‘degradeerde’ naar de voorrondes voor de Europa League en het dus moet opnemen tegen FC Utrecht.

Rugbyende elite

Servette FC is op 20 maart 1890 als rugbyclub opgericht door vijf scholieren – Paul Emile Bally, Albert Fiala, Emile Fiala, Charles Liomin en Marc Perrenord – die destijds tussen de 14 en 17 jaar oud waren, nadat de burgerlijke elite rondom het meer van Genève door Britse invloeden werd geïntroduceerd met de sport rugby. De club is vernoemd naar de historische wijk Servette, en is als een van de oudste clubs van Europa voor velen de eliteclub van Zwitserland.

Toen Servette enkele jaren geen veld had om rugby te kunnen spelen, werd het rugby impopulairder, terwijl het voetbal juist opkwam in de regio. Zodoende werd Servette in 1899 omgedoopt tot voetbalclub, en sloot de club zich een jaar later aan bij de Zwitserse voetbalbond.

Grondlegger Europa Cup I / Champions League

De club groeide vervolgens uit tot een stabiele en succesvolle club door impulsen van verschillende elites met nauwe banden in de economische sector en politiek. Servette FC organiseerde bovendien in 1930 de Coupe des Nations, een Europees toernooi voor kampioenen van de nationale competities, dat wordt gezien als de voorloper van de Europa Cup I / Champions League. Het toernooi werd gewonnen door het Hongaarse Újpest FC, dat de Nederlandse landskampioen Go Ahead Eagles uitschakelde in de kwartfinale. Servette FC werd vierde op het toernooi.

De Coupe des Nations kon het jaar erop niet doorgaan vanwege financiële problemen bij Italiaanse organisatoren. Zodoende kwam in 1955 pas een serieus Europees toernooi in de vorm van de Europa Cup I.

Zwitserse grootmacht

Servette FC groeide begin vorige eeuw uit tot een absolute topclub in Zwitserland – en heeft op Grasshopper Club Zürich (27 landstitels) en FC Basel (20 landstitels) na de meeste landstitels (17 voor Servette FC). De club uit het Alpenland was met name erg succesvol in de nationale tot eind jaren ’70. Na het seizoen 1984/85 won Servette nog maar twee keer het nationale kampioenschap; in 1993/94 en 1998/99. Vanaf eind jaren ’90 werd het niet alleen op sportief vlak minder, maar raakte Servette FC bovendien in een neerwaartse spiraal van financiële crises en dubieuze overnames van de club – zonder dat de club daar op dat moment weet van had.

Zwarte bladzijdes

De laatste twee landstitels zijn volgens de clubwebsite te wijden aan het feit dat Paul-Annik Weiller voorzitter werd van de club, en hiermee Servette op financieel gebied redde. Eind jaren ’90 kampte Weiller echter met ouderdomsklachten, en verkocht hij zijn aandelen aan de Franse televisiegigant Canal+ en aan zakenman Didier Piguet – die in het verleden speler was van de club. Canal+ loste de nieuwe schulden die de club in de tussentijd had opgelopen af, en met Servette als uithangbord wilde de televisiegroep populariteit winnen onder de Zwitserse bevolking.

Dat plan mislukte, en zodoende verkocht Canal+ in 2002 haar aandelen. Begin 2000 werd zakenman Didier Piguet al uit de club verdrongen, nadat hij zich niet hield aan financiële afspraken. Piguet, tevens oud-voorzitter van de club, is later twee keer veroordeeld vanwege onder andere fraude en valsheid in geschrifte – in 2009 voor zes jaar gevangenisstraf, en in 2018 een veroordeling voor 40 maanden cel.

In 2005 ging het helemaal bergafwaarts met de Zwitserse club. Onder leiding van eigenaar Marc Roger kon de club haar verplichtingen niet meer nakomen, en werd ze door alle financiële problemen failliet verklaard met een schuld van 6,42 miljoen euro. Daarbij verloor Servette FC de proflicentie en degradeerde het naar de derde divisie.

Comeback en nieuwe crises

Nadat de club in 2011 weer terugkeerde op het hoogste niveau van Zwitserland, leek Servette de weg omhoog definitief terug te hebben gevonden – maar schijn bedriegt. In maart 2012 kwam de club opnieuw in grote financiële problemen, ditmaal onder leiding van voorzitter Majid Pishyar, die valse beloften deed en afspraken niet na zou zijn gekomen. Echter, Pishyar verkocht last-minute de club aan Hugh Quennec – destijds voorzitter van de ijshockeyclub van Genève-Servette – en wist de club wonderbaarlijk boven water te houden.

Er werden verschillende initiatieven opgetuigd om geld op te halen voor de club, zoals de Muur van Solidariteit. Bij deze muur konden supporters stenen kopen – in totaal zo’n 5.000 stenen – die werden verkocht voor omgerekend 107 tot bijna 27.000 euro per stuk. De club was voorlopig gered, maar de donkere wolken boven Genève verdwenen niet zomaar.

In het seizoen erop, 2012/13, degradeerde Servette FC uit de hoogste competitie na een dramatische seizoenstart. Na een teleurstellend seizoen in de tweede competitie van Zwitserland leek de club in 2015 terug te keren naar het hoogste niveau, maar het kreeg vervolgens een harde klap te verwerken. De club kreeg te horen dat de proflicentie wederom werd ingetrokken door de Zwitserse voetbalbond vanwege financiële problemen; Servette FC was voor een tweede keer failliet verklaard.

Nieuwe koers

Servette FC schrijft dat de club zich sindsdien heeft getransformeerd. De club concentreerde zich bij de wederopbouw ‘meer dan ooit op haar jeugdopleiding’. Voormalig speler Alain Geiger werd aangesteld als trainer en leidde Servette FC in het seizoen 2018/19 naar het kampioenschap van de tweede divisie, waarmee de club wederom terugkeerde op het hoogste niveau.

Sinds de promotie eindigt de club steevast in de top 4, met uitzondering van het seizoen 2021/22 (6e plaats). Bovendien behaalde Servette FC in het seizoen 2023/24 de groepsfase van de Europa League, waar het toevalligerwijs Sheriff Tiraspol trof in de groep. Servette won toen in eigen huis met 2-1, en in Tiraspol werd het 1-1.

Eerdere ontmoeting met Servette

Servette FC presenteert zichzelf als de Franstalige trots van Zwitserland in het Stade de Genève. Het stadion – dat plaats biedt aan 30.084 mensen – werd geopend op 30 april 2003 en wordt ook voor veel grote evenementen en concerten gebruikt. Bovendien werden er drie groepsfasewedstrijden van het EK 2008 afgewerkt in het stadion dat komende donderdag het strijdtoneel moet worden voor de wedstrijd met FC Utrecht.

De Domstedelingen speelden in december 2022 tijdens een trainingskamp in Spanje ook al eens tegen Servette FC; toen verloor FC Utrecht met 0-1 van de Zwitsers.

Hoofdtrainer ontslagen

Op dit moment staat het er echter heel anders voor: dit lijkt hét ideale moment voor Ron Jans en zijn ploeg om af te reizen naar de Franstalige Zwitsers, die in een crisis lijken te verkeren. De club uit Romandië ontsloeg afgelopen maandag hoofdtrainer Thomas Häberli na teleurstellende resultaten – drie dagen voor de ontmoeting met FC Utrecht.

Servette verloor de eerste twee competitiewedstrijden met 3-1 van BSC Young Boys en met 1-4 van FC St. Gallen. Daarnaast werd de club over twee wedstrijden met 2-3 uitgeschakeld door Viktoria Plzeň in de tweede voorronde van de Champions League. De voormalig assistenten van Häberli – Alexandre Alphonse en Bojan Dimic – zullen verantwoordelijk zijn voor de ploeg uit Genève totdat er een nieuwe hoofdtrainer is aangesteld.

Belangrijk tweeluik

Naar verwachting zullen er komende donderdag een kleine 2.000 FC Utrecht-supporters aanwezig zijn in het Stade de Genève. Voor de thuisblijvers is de wedstrijd om 20.30 uur te zien op Ziggo Sport 2, Ziggo TV (kanaal 999) of via Ziggo Sport Free (de gratis Ziggo Go-app).

Voor de terugwedstrijd wordt volgende week donderdag 14 augustus om 20.00 uur afgetrapt in een uitverkochte Galgenwaard. Deze wedstrijd zal eveneens uitgezonden worden door Ziggo. Het tweeluik zal in ieder geval bepalend zijn voor de route naar ‘Uuuropa’.