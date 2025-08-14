FC Utrecht gaat ‘Uuuropa’ in, maar eerst wacht HSK Zrinsjki Mostar

FC Utrecht heeft ook de terugwedstrijd in de Galgenwaard gewonnen, waardoor de plaatselijke FC alleen nog van het Bosnische HSK Zrinsjki Mostar moet winnen om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Door te winnen van Servette FC hebben de Domstedelingen de groepsfase van de Conference League veiliggesteld en gaat de plaatselijke FC dus met zekerheid ‘Uuuropa’ in. Een absolute mijlpaal voor de club uit Utrecht.

FC Utrecht won donderdagavond met 2-1 van Servette FC uit Genève in de derde voorronde van de Europa League. Over twee wedstrijden heeft Utrecht daardoor overtuigend met 5-2 gewonnen van de Zwitsers en gaat het dus door naar de play-offs van de Europa League en speelt FC Utrecht minimaal de Conference League-groepsfase.

Afgekeurde goal

FC Utrecht speelde een solide eerste helft waarin het geduldig de bal heen en weer tikte en zodoende onder de druk van de Zwitsers uit voetbalde. Uiteindelijk leken de Domstedelingen in minuut 40 op voorsprong te komen via een goal van Adrian Blake, maar die goal werd na lang beraad van de VAR door de scheidsrechter afgekeurd vanwege een vermeende handsbal van Mike van der Hoorn. Daarmee gingen beide teams met de brilstand op het bord de rust in gaan, waarbij de supporters nog getrakteerd werden op een optreden van René Schuurmans met zijn welbekende hit ‘Laat De Zon In Je Hart’.

Goudhaantje Jensen

De tweede helft begonnen de Zwitsers sterk, maar de Utrechters trokken langzaamaan het spelbeeld weer naar zich toe. In de 57e minuut kwam Miguel Rodrigues de zestien van de tegenstander binnen dribbelen en schoot hij verrassend in de korte hoek. De keeper kon de bal niet goed keren en – niet voor het eerst – kon goudhaantje Victor Jensen de bal binnentikken.

In de 74e minuut kon Jensen ook de tweede goal van de Domstedelingen op zijn naam schrijven na een goede teruggetrokken bal van Derry John Merkin. Zes minuten later maakte Servette FC nog wel de eretreffer vanaf de penaltystip nadat Alonzo Engwanda in de fout ging, maar de wedstrijd was al lang en breed gespeeld. Zodoende werd er aan het eind van de wedstrijd – waarin de scheidsrechter maar liefst 9 gele kaarten uitdeelde – de tekst “Wij gaan Uuuropa in” luidkeels meegezongen door de 21.497 toeschouwers in de Galgenwaard.

Beul van Bosnië

Zoals gezegd is FC Utrecht hierdoor verzekerd van de groepsfase van de Conference League, die zes groepsfasewedstrijden heeft. Om de groepsfase van de Europa League te bereiken – die acht groepsfasewedstrijden telt – moet FC Utrecht over twee wedstrijden winnen van HSK Zrinsjki Mostar. De Bosnische club schakelde FC Utrecht uit in 2019, toen de Domstedelingen voor het laatst (in een voorronde voor) Europees voetbal speelden.

Programma

Komende donderdag 21 augustus speelt FC Utrecht de uitwedstrijd in het Bosnische Mostar, en een week later (donderdag 28 augustus) is de return in de Galgenwaard. Komende zondag staat er om 14.30 uur een uitwedstrijd van de Eredivisie op het programma tegen Sparta Rotterdam.