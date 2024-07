FC Utrecht verkoopt Ryan Flamingo aan PSV

FC Utrecht heeft Ryan Flamingo verkocht aan PSV. De 21-jarige verdediger verruilt Utrecht per direct voor de landskampioen uit Eindhoven.

Flamingo maakt in de zomer van 2023 zijn entree in Utrecht. De verdediger wordt dan voor een jaar gehuurd van het Italiaanse US Sassuolo. Flamingo debuteert op 27 augustus voor de en maakt vanaf dat moment in alle Eredivisiewedstrijden speelminuten; doorgaans negentig. In mei koopt FC Utrecht de speler.

“Ryan heeft zich sinds zijn komst naar FC Utrecht op indrukwekkende wijze gemanifesteerd en doorontwikkeld”, zegt Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Ondanks zijn jonge leeftijd was hij een dragende speler in het elftal van Hoofdtrainer Ron Jans. Wij hebben daarom ook bewust de optie in zijn huurovereenkomst gelicht. Graag hadden we Ryan nog een seizoen in Stadion Galgenwaard zien spelen, maar we wisten ook dat er veel binnen- en buitenlandse interesse voor hem zou komen. Dit is een mooie stap in zijn carrière.”