Ryan Flamingo maakt definitief overstap naar FC Utrecht: ‘Bijzonder knap doorontwikkeld’

Ryan Flamingo (21) maakt definitief de overstap van het Italiaanse Sassuolo naar FC Utrecht. De verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, dat nu de optie tot koop heeft gelicht.

Ryan Flamingo speelt sinds begin 2021 voor de Italiaanse club US Sassuolo. In eerste instantie was dat op huurbasis, maar halverwege dat jaar nam de club Flamingo definitief over van Jong Almere City FC. In de hoogste jeugdcompetitie speelde Flamingo 55 wedstrijden, waarin hij zestien goals maakte. In het seizoen 2022/2023 werd hij verhuurd aan Vitesse en afgelopen seizoen dus aan FC Utrecht.

Inmiddels heeft Flamingo 32 officiële wedstrijden voor FC Utrecht op zijn naam staan. “Ryan maakt sinds zijn komst naar onze club veel indruk en heeft zich de voorbije maanden bijzonder knap doorontwikkeld”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij is een dragende speler geworden in het elftal van hoofdtrainer Ron Jans. Binnen de club was iedereen er dan ook van overtuigd dat we de optie, die in zijn huurovereenkomst met US Sassuolo was opgenomen, moesten lichten.”

FC Utrecht legde, naast Flamingo, afgelopen dagen ook al drie andere spelers langer vast. Ook Jens Toornstra, Vasilis Barkas en Nick Viergever blijven langer bij de club uit de Domstad.