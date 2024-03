FC Utrecht Vrouwen uitgeschakeld in bekertoernooi

Het bekertoernooi voor FC Utrecht Vrouwen zit er voor dit seizoen op. In Sittard werd zondagmiddag kansloos met 4-0 verloren van Fortuna Vrouwen, dat daardoor doorgaat naar de halve finales van de KNVB Beker Vrouwen.

Hoofdcoach Linda Helbling had zich op de bank zitten verbijten, gaf ze na afloop toe voor de camera van DUIC Sport. Al was het FC Utrecht dat in de eerste helft als eerste scoorde. Ilse van der Zanden, die deze week haar contract bij FC Utrecht Vrouwen verlengde, draaide een corner in één keer het doel in. Arbiter Kyle Hoeveler had echter iets onreglementairs waargenomen en keurde het doelpunt af.

Slordigheid

Een kleine tien minuten later opende Tessa Wullaert namens de thuisploeg de score. De aanvoerster van Fortuna Vrouwen controleerde een afvallende bal en liet Febe Copier met een afstandsschot kansloos. Het was de eerste en enige kans voor Fortuna, dat zich uiterst effectief toonde. FC Utrecht Vrouwen grossierde de eerste helft vooral in slordigheid en het verprutsen van mogelijkheden.

Helbling greep in de rust in en bracht Judith Roosjen voor Joni Paliama en probeerde met die omzetting meer grip op de wedstrijd te krijgen. Dat plan kon na twee minuten de prullenbak in toen Fortuna Vrouwen na weifelend verdedigen van Nurija van Schoonhoven door Hanna Huizenga op 2-0 kwam. FC Utrecht Vrouwen was even flink van slag, terwijl de thuisploeg juist vleugels kreeg van de voorsprong. Het leverde in korte tijd enkele grote kansen op voor Fortuna Vrouwen, maar geen treffers.

Blessure Copier

Uiteindelijk kwamen die doelpunten er wel toen FC Utrecht Vrouwen een kwartier voor tijd alles of niets gingen spelen. Tot grote kansen leidde dat niet, terwijl Fortuna Vrouwen wel raad wist met de ruimte die het kreeg. Invalster Gros maakte in de 83e minuut de 3-0, waarbij de uitkomende Copier geblesseerd raakte aan haar arm na doorgaan van een speelster van Fortuna Vrouwen. Vervangster Jasmijn de Groot was vervolgens in blessuretijd kansloos op een inzet van Wullaert, die daarmee haar tweede goal van de wedstrijd maakte.

Over twee weken heeft FC Utrecht Vrouwen kans op revanche, wanneer het voor de competitie opnieuw op bezoek mag in Sittard. Maar eerst wacht volgende week zondag de uitwedstrijd bij Excelsior Vrouwen. Dat zal zonder doelvrouw Copier zijn, die zondag een op het oog zware blessure opliep.