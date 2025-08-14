 Janskerkhof ingericht als fanzone voor Servette-supporters: veel politie aanwezig Janskerkhof ingericht als fanzone voor Servette-supporters: veel politie aanwezig
Zoeken

Nieuws

Janskerkhof ingericht als fanzone voor Servette-supporters: veel politie aanwezig

Janskerkhof ingericht als fanzone voor Servette-supporters: veel politie aanwezig
Op het Janskerkhof is vandaag een speciaal ‘fan meeting point’ ingericht voor supporters van Servette FC, de Zwitserse tegenstander van FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League. De wedstrijd begint vanavond om 20.00 uur in Stadion Galgenwaard. Rondom het plein is veel politie op de been.

Op het Janskerkhof is vandaag een speciaal ‘fan meeting point’ ingericht voor supporters van Servette FC, de Zwitserse tegenstander van FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League. De wedstrijd begint vanavond om 20.00 uur in Stadion Galgenwaard. Rondom het plein is veel politie op de been.

De fanzone is afgeschermd met hoge hekken en heeft slechts één ingang. Binnen is het op dit moment rustig: er zijn enkele tientallen supporters aanwezig. Naast agenten en handhavers is ook de Mobiele Eenheid (ME) zichtbaar aanwezig.

De veiligheidscoördinator liet weten dat de Servette-supporters liever niet van dichtbij gefotografeerd willen worden.

Gekoppelde berichten

1 Reactie

Reageren
  1. Willem

    En wie gaat al die absurde heisa betalen? Juist: de belastingbetaler.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV