Na zegereeks FC Utrecht wordt trainer Ron Jans geëerd met eigen straatnaambordje

Een ludieke actie in het centrum van Utrecht: het Janskerkhof is tijdelijk omgedoopt tot het ‘Ron Janskerkhof’. Wie het straatnaambordje tegenover het grote ruiterbeeld van Sint Willibrordus heeft vervangen, is onbekend. Duidelijk is wel dat het met een knipoog is bedoeld als eerbetoon aan de trainer van FC Utrecht.

Onder de leiding van trainer Ron Jans doet FC Utrecht het tot nu toe verrassend goed in de Europa League. De Utrechters zijn in de voorrondes van het Europese toernooi tot dusver ongeslagen en afgelopen weekend boekten de Utrechters in de Eredivisie nog een ruime zege tegen Heracles Almelo.

‘Ronjanskerkhof’ vol met Servette-fans

De eerstvolgende Europese wedstrijd staat aanstaande donderdag op het programma. FC Utrecht neemt het in de Galgenwaard dan op tegen het Zwitserse Servette FC. Het ‘Ron Janskerkhof’ wordt dan vanaf 11.00 uur een centrale verzamelplek voor de fans van Servette die hun team komen aanmoedigen. Vorige week won het team van Ron Jans nog met 1-3 van de Zwitsers in het Stade de Genève.