FC Utrecht maakt bekend dat huidig Financieel en Operationeel Directeur Edo Keuning de taken van Algemeen Directeur Thijs van Es over gaat nemen. Dat gebeurt per maandag 1 september. Keuning en Van Es vormen op dit moment nog een drietallige directie samen met Jordy Zuidam, maar daar komt dus verandering in.

Thijs van Es kondigde twee maanden geleden aan na zeven jaren bij FC Utrecht te stoppen bij de voetbalclub, waardoor de aandeelhouders en Raad van Commissarissen (RvC) op zoek moesten naar een opvolger voor Van Es. Met Edo Keuning als Algemeen Directeur en Jordy Zuidam die zijn huidige functie als Technisch Directeur behoudt, ontstaat er dus een nieuwe directiestructuur volgens de club. Keuning neemt de taken uit zijn huidige functie mee naar zijn nieuwe rol als Algemeen Directeur.

‘Een enorme eer’

FC Utrecht zegt dat Edo Keuning een belangrijke rol heeft gespeeld bij de realisatie van strategische projecten en de verdere financiële gezondmaking van de club sinds zijn aantreding als Operationeel & Financieel Directeur in 2020. Keuning zelf vindt het een ‘enorme eer’ om verder te gaan als Algemeen Directeur en samen met Jordy Zuidam het werk van de afgelopen jaren voort te zetten.

De 55-jarige Woerdenaar legt uit dat hij geen moment heeft getwijfeld toen hij werd gevraagd voor de functie: “Ik ken de club, de mensen en weet waar we naartoe werken. FC Utrecht is een professionele organisatie, en we willen ons blijven ontwikkelen en nog professioneler worden. Daarbij draait het in de kern om de sportieve prestaties, mét oog voor onze supporters, de community en alles wat deze club zo bijzonder maakt.”

‘Twee mensen die hun sporen hebben verdiend’

RvC-voorzitter Steef Klop legt uit dat er een zorgvuldig proces is gestart in de zoektocht naar een opvolger voor Van Es, waarbij goed is gekeken naar de organisatiestructuur en er een nieuw strategisch plan is gemaakt. Volgens Klop heeft de plaatselijke FC de afgelopen jaren op zowel sportief vlak als op het gebied van continuïteit belangrijke stappen gezet.

Afgelopen maandag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de aanstelling van de tweekoppige directie bekrachtigd. “Met Jordy Zuidam en Edo Keuning kiest FC Utrecht voor twee mensen die hun sporen hebben verdiend, de processen kennen en samen willen doorgroeien met de club”, meent Klop.

Thijs van Es blijft de komende maanden nog beschikbaar als adviseur voor een zorgvuldige overdracht. De nieuwe directiestructuur gaat per 1 september in.