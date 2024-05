Ook optie in contract van Vasilis Barkas gelicht; keeper blijft langer bij FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook de optie in het contract van Vasilis Barkas gelicht. Dinsdag werd al bekend dat Jens Toornstra langer bij FC Utrecht blijft en nu geldt dat dus ook voor keeper Barkas.

De Griekse international Vasilis Barkas speelt sinds de zomer van 2022 voor FC Utrecht. In zijn eerste seizoen speelde hij 38 wedstrijden, waarin hij twaalf keer de nul hield. In 2023 legde FC Utrecht de keeper voor een jaar vast. Daar wordt nu dus een jaar aan vastgeplakt. Barkas kwam dit seizoen tot nu toe 27 keer in actie in de hoofdmacht.

“Toen Vasilis in de zomer van 2022 naar Nederland kwam, waren we ervan overtuigd dat we een doelman met extra kwaliteit hadden aangetrokken. Dat heeft hij in zijn eerste en tweede seizoen wat ons betreft ook volledig waargemaakt”, licht technisch Directeur Jordy Zuidam toe. “We zijn er blij mee dat hij, nu we de optie in zijn contract hebben gelicht, tot medio 2025 aan ons verbonden is.”