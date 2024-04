Roeivereniging Triton uit Utrecht wint wederom de Varsity

Roeivereniging Triton uit Utrecht won zondag de Varsity. De Nationale Universiteitsroeiwedstrijden werden dit jaar voor de 140e keer georganiseerd. Triton won vorig jaar ook het gouden blik. De teller staat nu op 18 overwinningen.

De Varsity is het grootste en oudste studentensportevenement van Nederland en vindt plaats op het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Houten. Het belangrijkste moment is de laatste race van de dag, de Oude Vier genoemd.

Voor Triton lagen aan de start Pieter van Veen, Steven Bos, Bart Lauwers, Casper van der Steen. De boot werd gestuurd door stuurvrouw Ellen Bijkerk. De vijf wisten als eerste de finish te bereiken.

Na de overwinning in 2019 en die van afgelopen jaar is dit de derde overwinning in een periode van vijf jaar voor Triton op het hoofdnummer van de Varsity. Voor de overwinning in 2019 moeten we terug naar 1967.

Het is traditie dat de winnaar van de Varsity een kroegjool organiseert, een feest bij een studentensociëteit. De organisatie stond er al klaar voor, maar het is altijd maar de vraag of er ook daadwerkelijk gewonnen wordt. Toen duidelijk werd dat Triton er met de winst vandoor ging, begonnen de echte voorbereidingen. Het Janskerkhof werd voorbereid op de komst van honderden mensen en er was een optocht door de stad.