Run op tickets voor finale play-offs FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles

In enkele uren tijd zijn alle beschikbare tickets voor de finale van de play-offs tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles verkocht. De wedstrijd wordt zondag 26 mei gespeeld om 18.00 uur. De winnaar mag Europees voetbal gaan spelen.

De Eredivisie is ondertussen voorbij en de nummers 6, 7, 8 en 9 maakten nog eens kans om mee te doen aan de voorrondes van de UEFA Europa Conference League. FC Utrecht eindigde 7e en heeft de halve finale in de play-offs gewonen van Sparta.

Zondag is de finale en die wordt gespeeld in stadion Galgenwaard tegen Go Ahead Eagles. De winnaar van de wedstrijd mag meespelen in de voorronde van de UEFA Europa Conference League.

Vrijdagochtend ging de ticketverkoop van start. Alle beschikbare tickets zijn ondertussen uitverkocht. Op Marktplaats worden er al weer tal aangeboden. Wie naast een ticket heeft gegrepen heeft zaterdag nog een kans. Dan begint de kaartverkoop voor de stoelen van seizoenkaarthouders die niet naar de wedstrijd gaan.