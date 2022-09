Singelloop finisht in Moreelsepark nu grote evenementen in Wilhelminapark voorlopig niet zijn toegestaan

De Singelloop moest op zoek naar een nieuwe start- en finishlocatie omdat er in het Wilhelminapark voorlopig geen grote evenementen worden georganiseerd. De renners zullen daarom dit jaar vertrekken vanaf de Catharijnesingel en eindigen in het Moreelsepark.

De Singelloop is de oudste stratenloop van Nederland maar moest dit jaar op het laatste moment op zoek naar een nieuwe evenementenlocatie. De gemeente Utrecht laat voorlopig geen grote evenementen toe in het Wilhelminapark nadat de rechtbank een vergunning voor een bierfestival van tafel veegde. Op 2 oktober starten de vele honderden lopers daarom vanaf de Catharijnesingel om te finishen in het Moreelsepark.