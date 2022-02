Utrechtse politiek uit zorgen over tekort aan tennis- en padelbanen in de stad

Utrecht heeft een tekort aan tennis- en padelbanen. Dat bleek al in 2019 toen het Mulier Instituut onderzoek deed naar sport in de stad. In de afgelopen twee jaar is de druk op deze banen verder gegroeid en meerdere Utrechtse fracties uiten nu hun zorgen hierover.

VVD, D66, CDA, PvdA en Student & Starter zeggen dat tennis na voetbal de meest populaire sport van Utrecht is. Vanwege een tekort aan banen en een groeiende bevolking worden de wachtlijsten om lid te worden van een vereniging steeds groter.

Daarnaast wordt padel – een relatief jonge sport die lijkt op een combinatie van tennis en squash – ook steeds populairder in Utrecht. De stad heeft daar volgens de bovenstaande partijen goed op ingespeeld door afgelopen zomer het toernooi Copa de Padel mogelijk te maken op het Jaarbeursplein. Er is echter ook een groot tekort aan padelbanen in Utrecht.

Zorgen

Op 5 februari zouden de Utrechtse tennisverenigingen via een brief hun zorgen over de toestand hebben geuit aan de gemeenteraad. VVD, D66, CDA, PvdA en Student & Starter zeggen deze zorgen te delen en hebben daarom schriftelijke vragen ingediend.

Zo willen de partijen weten welke mogelijkheden de wethouder ziet om extra tennis- en padelbanen aan te leggen bij sportverenigingen die dat graag willen. Ook willen ze weten in hoeverre het mogelijk is om bij nog te bouwen wijken ruimte vrij te houden voor zulke banen.

Indoor

Tot slot wijzen de fracties erop dat de capaciteit vergroot kan worden door lichtmasten te plaatsen en door overdekte banen aan de bieden. Dit kunnen indoorbanen zijn, maar bijvoorbeeld ook blaashallen die onder meer bij Kampong te vinden zijn. “Welke mogelijkheden en ruimte ziet de wethouder om het overdekt spelen van tennis en padel meer mogelijk te maken?”

Cangeroes

In januari heeft bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad het college vragen gesteld over de situatie rondom de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes. Deze sportclub moet wijken voor padelvereniging. De Cangeroes maakten twaalf jaar gebruik van een sporthal van David Lloyd in Overvecht, maar de verhuurder zag op het laatste moment af van een nieuwe huurovereenkomst met Cangeroes.

