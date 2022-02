Dansnacht De Helling uitverkocht, maar burgemeester Utrecht zegt te zullen handhaven

De eerst clubnacht sinds tijden in De Helling in Utrecht op 12 februari was binnen een paar uur uitverkocht. Het aangekondigde feest is onderdeel van de landelijke actie De Nacht staat op waarmee clubs en podia gezamenlijk hebben besloten de deuren weer te openen. Dit is voorlopig nog tegen de regels en burgemeester Sharon Dijksma zegt dan ook te zullen handhaven.

Clubs en podia in verschillende steden willen 12 februari open, de initiatiefnemers willen weer bezoekers kunnen ontvangen tijdens dansnachten. Maar nog belangrijker, laat Lévi Smulders van De Helling weten: “We willen aandacht vragen voor de penibele situatie waar de nachtsector al heel lang in zit. We willen er echt op hameren dat er perspectief moet komen.”

Handhaving

Daarom is de opening op 12 februari groots aangekondigd. De dansavond in De Helling was binnen een paar uur volledig uitverkocht. Of er ook echt gedanst gaat worden is nog maar de vraag. Net als bij de protestopeningen van de horeca, musea en theaters laat burgemeester Sharon Dijksma weten de regels te gaan handhaven.

Burgemeester Dijksma: “Ik begrijp de noodkreet van de nachtsector heel goed. Als eerste gingen zij dicht en ze zijn nog steeds niet open. Samen met de wethouders doe ik alles wat in mijn vermogen ligt om deze ondernemers te helpen en hun nood bij het kabinet onder de aandacht te brengen. Zolang regels gelden, zullen we die moeten handhaven.”

Smulders laat weten op de hoogte te zijn dat een volledige dansavond waarschijnlijk lastig wordt, maar daar gaat het volgens hem ook niet per se om. “Het gaat niet om die ene avond en nacht. Het gaat erom dat we willen weten waar we aan toe zijn, we willen perspectief. In landen om ons heen kan er meer, maar bij ons staat het helemaal stil. Er moeten nu echt een keer antwoorden komen.”

