Na afgekeurde vergunning vindt Mout Bierfestival nieuwe locatie: het Berlijnplein

Mout Bierfestival heeft een nieuwe locatie gevonden: het festival zal van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september op het Berlijnplein plaatsvinden. Vorige week keurde de rechter de vergunning die de gemeente had verleend af na bezwaar van de stichting Wilhelminapark en een omwonende.

“We hebben alles op alles gezet om op korte termijn een nieuwe locatie te vinden voor Mout Utrecht”, zegt festivaldirecteur Tinus Weijkamp. “In samenspraak met de gemeente is het gelukt om hiervoor het Berlijnplein te selecteren, een prachtige locatie met zowel groen als een zeer karakteristieke stationsoverkapping. We kijken er erg naar uit om Mout op deze unieke locatie te laten plaatsvinden, ook nog in hetzelfde weekend als dat het gepland was.”

Verder zegt de organisatie “ontzettend blij” te zijn en zin te hebben om “met iedereen te proosten op de nieuwe locatie”.

Monumentale bomen

Eigenlijk zou de grote weide in het Wilhelminapark worden ingericht met tafels, banken en stoelen en zouden er foodtrucks en tapbuffetten geplaatst worden. Per dag zouden zo’n 1.800 bezoekers komen.

De stichting Wilhelminapark en een omwonende waren daar niet blij mee. Ze maakten bezwaar bij de gemeente, omdat ze het Wilhelminapark geen geschikte locatie vinden voor grote evenementen. Ze zijn bang dat de monumentale bomen en de grote weide van het park daardoor beschadigen.

Geen concreet plan

De rechter oordeelde vervolgens dat het Wilhelminapark een rijksmonument is dat ook wettelijk beschermd wordt. “Uit onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met de bodem van het park: die raakt steeds verder verdicht, wat slecht is voor bomen, planten en grasweides.”

“De gemeente Utrecht heeft nog geen concreet plan om dit te verbeteren, terwijl ook het normale gebruik van het park al tot een grote belasting van de bodem leidt. Er lijkt daarom maar weinig ruimte te zijn voor een (bier)festival van deze omvang”, concludeerde de rechter toen.

Verder ontbrak het volgens de rechter aan ‘een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen’ dat in het park wordt toegestaan. “Zo is er eind september opnieuw een evenement in het Wilhelminapark. De gemeente miskent het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als rijksmonument, en daarin verschilt deze evenementenlocatie van bijvoorbeeld het Julianapark en het Lepelenburg.”

