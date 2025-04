trending: Utrechtse Man, man, man, de podcast gaat live podcast opnemen in Ziggo Dome

In deze nieuwe rubriek komen allerlei populaire Utrechtse onderwerpen aan bod. Dat kan bijvoorbeeld een ‘trending topic’ op social media zijn, maar ook een ander veelbesproken onderwerp.

De heren van de Utrechtse podcast ‘Man man man, de podcast’, maakten eind maart bekend de Ziggo Dome te betreden. Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren zijn er niet als gast, maar beklimmen op 7 december het podium voor een live podcast. Naar eigen zeggen is het de eerste keer dat een Nederlandse podcast live in deze grote concertzaal wordt opgenomen.

Het drietal van Man man man, de podcast woont in Utrecht en bespreekt wekelijks tal van onderwerpen: alledaagse dingen, het leven maar ook elkaar. Dat deze podcast aanslaat, is een understatement: de podcast heeft inmiddels al meer dan 48 miljoen streams en in zeven jaar tijd ruim 650 duizend luisteraars verzameld. Daarnaast zorgen fragmenten van de podcastafleveringen op sociale media voor honderdduizenden views.

Voor de invulling van de opname in de Ziggo Dome worden ook verschillende (muzikale) gasten uitgenodigd om aan te schuiven bij de mannen. Kaarten voor het evenement kosten 35 euro.

Meerdere prijzen

Ruim 100.000 mensen volgen de podcast op Spotify, 53.000 op Instagram en 68.000 op Podimo. Op dat laatste podcast- en luisterboeken platform staat Man man man in de top 3. Daarnaast waren ze ook regelmatig te vinden in de Nederlandse podcast top 10.

Verder sleepte het trio al meerdere prijzen in de wacht. Zo wonnen ze de Dutch Podcast Award, de Online Radio Award ‘Beste Podcast’, Marconi Online Award en de Marconi Gouden Podcast-award. Ook openden ze een kroeg in Utrecht op de Willem van Noortstraat.