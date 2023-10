Utrechtse kroeg Tapperij Thijs verkocht; nieuwe eigenaren Bas, Chris en Domien van Man man man, de podcast

De makers van de succesvolle podcast Man man man, de podcast, Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren hebben een kroeg gekocht. Ze zijn de nieuwe eigenaren van Tapperij Thijs op de Willem van Noortstraat. Dat maakten de drie vrienden, die ook allemaal in Utrecht wonen, vandaag bekend in de nieuwste aflevering van hun podcast.

Op 1 december krijgen ze de sleutel van het pand wat nu nog Tapperij Thijs is. “Ik geloof het nog steeds niet”, zegt Domien in de podcast. “Meestal heb je een idee en ga je op zoek naar een pandje, maar nu struikelden we over een pandje heen.” Chris: “We wisten niet eens dat we op zoek waren naar een café, maar het is wel een hele leuke eeuwenoude jongensdroom.”

Geen ‘Man man man, de kroeg’

“Het wordt niet ‘Man man man, de kroeg’”, zegt Domien. “Die vraag is mij heel vaak gesteld.” Bas vult hem aan: “Het wordt ook geen podcastcafé of iets dergelijks. Het wordt echt een opzichzelfstaand café.”

De Qmusic-dj vat het nog eens in andere worden samen. “Het is ook leuk als je ons niet kent, want in the end kennen meer mensen kennen ons niet dan wel natuurlijk.”

‘Over een jaar nog steeds vol’

Hoewel kroegbaas zijn een hele nieuwe wereld is voor de mannen is, hebben ze er alle vertrouwen in. “We krijgen het echt wel vol”, zo zegt Bas. “In het begin zal het wel vol komen. Dat is ook het voordeel dat we met de podcast hebben. Maar we moeten het ook vol houden.”

“Het moet over een jaar nog steeds vol zijn”, vervolgt hij. “Het moet vooral voor de buurt en voor Utrecht een leuke plek worden. Dat is het uiteindelijke doel. Het moet gewoon een leuk café worden. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen maken.”

De komende tijd gaan ze onder meer nadenken over een naam en de inrichting. “Want er moet nog wel het een en ander gebeuren”, zegt Bas. “Het is nu niet het café zoals wij dat graag voor ogen zien.” Het plan is om in januari of februari de deuren te openen.

Theater en eigen biertjes

Man man man, de podcast begon ruim vijf jaar geleden. De radiomannen maakten naar aanleiding van de podcast ook theatervoorstellingen, eigen biertjes samen met vandeStreek en brachten een boek uit.

De podcast wordt goed beluisterd en viel eerder al in de prijzen. Zo wonnen ze twee jaar geleden onder meer op het Gouden RadioRing Gala de Gouden Podcast, maar ook twee Online Radio Awards, een Marconi Online Award en eindigden ze op de tweede plaats bij de BNR Dutch Podcast Awards.