Utrecht wil voor 2026 drie nieuwe nachtclubs; dit en meer is te lezen in de Utrechtse Nachtvisie 2030

Meer uitgaanslocaties, een breder aanbod, laagdrempelige subsidies en een verbeterde veiligheid; dit zijn een aantal punten die te lezen zijn in de Utrechtse Nachtvisie 2030. Het document werd vrijdagavond door wethouder Eva Oosters gepresenteerd in Club BASIS. “Met de Nachtvisie 2030 wordt het belang van nachtcultuur gezien en geven we het graag een steuntje in de rug”, aldus de wethouder.

Sinds 2010 is het aantal clubs in de stad iets afgenomen terwijl Utrecht qua inwoners een van de snelst groeiende steden van Nederland is. Uit een enquête die vorig jaar ter voorbereiding van de nachtvisie is afgenomen en die door zo’n 7.000 mensen is ingevuld, bleek dat bijna 60 procent ontevreden was over de hoeveelheid aan nachtclubs in de stad én ruim 40 procent was ontevreden over de veelzijdigheid.

“Ik mis plekken met alternatieve muziek en een open veilige sfeer waar iedereen welkom is en kan zijn wie hij/zij/hen wil”, “Ik mis een randje, net even iets anders” en “Er is te weinig hiphop en R&B in clubs in Utrecht.” Dit is een greep uit de uitspraken van mensen die de enquête hadden ingevuld.

Locaties

Utrecht kende in 2022 acht locaties waar de nachtcultuur tot leven komt. BASIS, Club Maggy en Club Poema zijn de enige zaken op een vaste locatie die alleen een nachtprogrammering hebben. Club WAS. in het Werkspoorgebied is één à twee keer per maand open. “Van de poppodia hebben EKKO, De Helling en TivoliVredenburg een uitgebreide nachtprogrammering”, is te lezen in de nachtvisie.

Naast deze plekken is er in Utrecht ook nog een ‘incidenteel’ aanbod. Dat zijn bijvoorbeeld ACU, dB’s, Klein Berlijn en SOIA, maar ook op pop-uplocaties zoals De Nijverheid, Nar Café der Kunsten en de Zware Jongens is er met enige regelmaat in de nacht iets te doen. Tot slot zijn er in de stad evenementenlocaties zoals de Jaarbeurs waar feesten worden georganiseerd.

Utrecht kent natuurlijk ook veel feestcafés die tot laat open zijn, maar bij deze plekken is de muziekprogrammering niet het hoofddoel. Deze worden daarom niet meegenomen in de nachtvisie.

Ambities

De gemeente heeft een aantal ambities geformuleerd in de Utrechtse Nachtvisie 2030. Een daarvan is dat er voor 2026 drie nieuwe locaties voor nachtcultuur bij moeten komen. Daarvoor wordt in eerste instantie gezocht binnen het vastgoed van de gemeente zelf. Er zijn overigens nog geen concrete locaties in beeld.

Daarnaast zijn er, zo is te lezen in de nachtvisie, op het gebied van diversiteit nog stappen te zetten. “De nachtcultuur is te weinig representatief voor de bevolkingssamenstelling van onze stad wat betreft aanbod en bezoekers. In 2030 heeft Utrecht een gevarieerd nachtleven voor verschillende leeftijden en doelgroepen.”

Ook moet de subsidieregeling makker en duidelijker worden, zodat mensen die niet bekend zijn met het principe makkelijker een aanvraag kunnen doen. “Op deze manier willen de diversiteit in het aanbod vergroten.”

Tot slot krijgen veel mensen nu nog te maken met ‘onwenselijk gedrag’ in de nachtcultuur. Dit kan bijvoorbeeld agressie, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag zijn. “Samen met de nachtsector kijken we hoe we dit beter kunnen signaleren en voorkomen.”

Ontdekken

Nachtcultuur is volgens de gemeente belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een grote stad als Utrecht. “Ieder jaar ontdekken nieuwe groepen de Utrechtse nacht. In de nacht is ruimte om jezelf te ontdekken en kunnen makers en artiesten groeien. Het is een plek van creativiteit. Of het nu op de grote podia is of in de waardevolle rafelrandjes van de stad: ons nachtleven is iets om trots op te zijn. Met de Nachtvisie 2030 wordt het belang van nachtcultuur gezien en geven we het graag een steuntje in de rug.”

Lees hier de Utrechtse Nachtvisie 2030.