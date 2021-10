De bouw van nieuwe Utrechtse stadswijk Cartesius start deze week

De officiële bouw van de eerste huurwoningen in de nieuwe stadswijk Cartesius start op dinsdag 5 oktober. De wijk komt te liggen rondom het CAB-gebouw.

Cartesius krijgt een totaalaantal van 2852 woningen. Dat wordt een mix van koop- en huurwoningen. Dinsdag begint de bouw van 322 woningen door Keystone Vastgoed. De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor begin 2023.

“Van de 322 woningen die we in deze eerste fase realiseren, behoort 92 procent tot het middenhuur segment”, zegt wethouder Ruimtelijk Ontwikkeling, Klaas Verschuure. “Het is belangrijk dat Utrecht een betaalbare stad voor iedereen blijft. De woningen die Keystone Vastgoed bouwt in de Cartesiusdriehoek dragen hieraan bij.”

Atelierwoningen

De eerste woningen die worden gebouwd hebben verschillende vormen en maten. Naast de 165 tweekamerappartementen en 140 driekamerappartementen komt er een aantal atelierwoningen, waar kunstenaars wonen en werken kunnen combineren.

Ook komen er 10 ‘friendswoningen’. Dat zijn huizen voor woningdelers, mensen die samenwonen maar samen geen huishouden vormen. Ze maken samen gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen in huis, maar hebben ook een privékamer.

Deelprojecten

De 322 woningen van Keystone Vastgoed vormen samen twee van de nieuwe deelprojecten. Het grooste project gaat ‘Spoorblok’ heten en krijgt 242 woningen. Dit bestaat uit meerdere woonblokken die langs het spoor komen te staan.

’Solitair’ is het andere deelproject. Tachtig appartementen, ontworpen door de architecten van Zecc, komen rond een groene binnenplaats te staan. Deze ruimtes bevinden zich aan het park en het plein achter het monumentale CAB-gebouw.

Zon

De ruimte tussen de woonblokken wordt groen en gevarieerd. Er komt een gezamenlijke binnentuin met ruimte om elkaar te ontmoeten, te recreëren en van de zon te genieten. Daarnaast grenzen het Spoorblok en de Solitair aan het park dat als een verbindend lint door de hele woonwijk loopt.