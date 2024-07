Bouw van twee woontorens aan de Lomanlaan in Utrecht gestart

De bouw van twee woontorens met in totaal 215 huurhuizen aan de Lomanlaan in Utrecht is begonnen. De bouw is onder meer mogelijk gemaakt met geld van het Rijk om woningbouw in de stad te bespoedigen.

Op de plek van de nieuwe gebouwen stonden al twee woontorens. Eerder stemden alle bewoners in met het plan van verhuurder Woonin om over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Bewoners klaagden al langer over de wooncondities.

Als eerste wordt nu begonnen met de bouw van de parkeerkelder, waarna men de hoogte in gaat bouwen. Van de 215 nieuwe woningen zal 75 procent bestaan uit sociale huurwoningen en 25 procent uit middenhuur. ERA Contour gaat de appartementen in Transwijk bouwen.

De bouw is mede mogelijk gemaakt door geld van het Rijk. Verschillende bouwprojecten in Utrecht kampen met vertraging, terwijl er tegelijkertijd veel vraag is naar woningen voor zowel reguliere woningzoekenden als bijzondere en kwetsbare doelgroepen.

Projectontwikkelaars lopen aan tegen veranderende marktomstandigheden, zoals stijgende bouwkosten en personeelstekorten. Het Rijk heeft de Startbouwimpuls in het leven geroepen om bouwprojecten te ondersteunen die hiermee te maken hebben. Er is 2,2 miljoen euro uitgekeerd voor de bouw van de twee torens aan de Lomanlaan.