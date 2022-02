Bouw van de wijk Merwede in Utrecht kan beginnen; gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het bestemmingsplan voor de wijk Merwede. De bouw van de eerste 4.250 woningen en de bijbehorende gebouwen en infrastructuur kan begin volgend jaar starten. De eerste bewoners moeten er twee jaar later hun huizen betrekken.

Wat nu nog een bedrijventerrein tussen Transwijk en Rivierenwijk is, wordt komende jaren omgebouwd tot de nieuwe wijk Merwede. De wijk, in het midden van de Merwedekanaalzone, moet een autoluwe en duurzame stadswijk worden, met veel groen en ruimte om te wandelen, fietsen, spelen en sporten.

In de wijk komen horeca, een sporthal, meerdere scholen, werkruimtes, een gezondheidscentrum, ouderencentrum, buurthuis en een wijkcultuurhuis. De huizen in de wijk worden een mix: meer dan de helft moet sociale huur, middeldure huur en middeldure koop worden.

Twee fases

De aanleg van de wijk gebeurt in twee fases. In de eerste fase, die vanaf begin volgend jaar gebouwd wordt, komen ongeveer 4.250 woningen. Fase twee bestaat uit nog eens 1.750 woningen. Het bestemmingsplan dat nu is vastgesteld geldt voor de eerste fase.

De gemeente Utrecht heeft in 2020 21 miljoen euro van het Rijk gekregen voor de ontwikkeling van de wijk. Wethouder Kees Diepeveen noemde de bijdrage destijds ‘een stevige steun in de rug voor Utrecht’.

Vergunningen

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de volgende stap gezet. Ontwikkelaars kunnen omgevingsvergunningen aan gaan vragen voor de bouw. “De ontwikkeling van Merwede zal steeds meer merkbaar worden”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “De bouw gaat van start, er komen twee bruggen en er komen nieuwe bewoners. We beseffen dat dit ook veel effect heeft op de omliggende buurten.”

De gemeente zegt op verschillende manieren samen te werken met omwonenden, onder meer voor ‘een goede inpassing van de bruggen en de fiets- en wandelroutes in de wijk’.

