Er komen speciale ‘friendswoningen’ bedoeld voor juffen en meesters

Er komen speciale woningen in Utrecht waar docenten, conciërges en schooldirecteuren samen kunnen gaan wonen. Op deze manier moet het makkelijker worden voor onderwijsprofessionals om een betaalbaar huis te vinden in de stad. Dit zou nodig zijn, omdat juffen en meesters hard nodig zijn in Utrecht maar door het woningtekort sneller kiezen voor een werkplaats in een andere gemeente.

Het idee voor de deelwoningen komt van woningcorporatie Woonin. Deze partij wil haar woningvoorraad beter benutten en start daarom de pilot woningdelen voor onderwijsprofessionals. Docenten, conciërges en zelfs schooldirecteuren, die werkzaam zijn bij een Utrechtse basisschool, kunnen zich aanmelden voor het delen van een sociale huurwoning met een collega. Woonin heeft tien driekamerappartementen in Overvecht Noord gereserveerd voor de proef

Bij de Katholieke Scholingstichting Utrecht (KSU), waar 26 Utrechtse basisscholen onder vallen, zijn ze enthousiast. Een woordvoerder van de KSU verwacht veel belangstelling. “Het vinden van een woning is moeilijk en meerdere collega’s zijn op zoek naar een woning om zo dichter bij hun werk te kunnen wonen. Schooldirecteuren geven aan dat dit onderwerp regelmatig ter sprake komt. ”

De pilot

Anemoon van Dijk, manager wonen voor de stad Utrecht bij Woonin. “De pilot komt voort uit de wens om onze woningen beter te benutten, bijvoorbeeld met woningdelen”, vertelt ze. Het is een nieuw concept voor Woonin. “We zoeken naar een goede aanpak. Hoe zorg je dat woningdelers een goede match zijn?” Hierbij dachten ze bij Woonin aan de zogenaamde ‘friendswoningen’, waarbij vrienden met elkaar in een huis wonen. Dit bracht hen op het idee: zou zo’n concept ook werken voor collega’s? Zo ontstond deze pilot.

De docenten die meedoen aan de pilot krijgen een eigen kamer in het appartement en delen de woonkamer, keuken en badkamer. De huur valt voor Utrechtse begrippen mee en zal zo’n 900 euro bedragen, exclusief servicekosten. Dit is de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning. Voor de bewoners betekent dit 450 euro per persoon – aanzienlijk goedkoper dan een gemiddelde studentenkamer in Utrecht.

Voorwaarden

De flyers voor de pilot zijn de deur uit en de eerste aanmeldingen zijn al binnen vertelt Van Dijk. Vanaf april gaan de eerste mensen woningdelen. Iedereen die werkzaam is bij een Utrechtse basisschool kan zich aanmelden. Verder gelden er nauwelijks voorwaarden. Er komen dan ook veel meer onderwijsprofessionals in aanmerking voor het woningdelen dan voor de voorrangsregeling cruciale beroepen. Via deze regeling kan onderwijzend personeel ook een sociale huurwoningen bemachtigen, maar ook mensen die werkzaam zijn in sectoren als de zorg en de politie.

De nieuwe proef is gericht is op mensen die alleen wonen en een woning willen delen. De woningen zijn niet geschikt voor stellen of kinderen. Dit betekent ook dat je moet verhuizen als er gezinsuitbreiding komt. En er is nog een kanttekening. Ook als je een andere baan neemt en niet langer werkzaam bent op een Utrechtse basisschool, moet je binnen zes maanden de woning verlaten.

Er gelden de maximale inkomenseisen voor de sociale huur. Woonin gaat ervanuit dat veel docenten daarin in passen. “Mogelijk zullen er uitzonderingen zijn waar wij dan op maat naar zullen kijken.” Ze verwacht dat vooral jonge leraren zich zullen aanmelden voor de pilot.

Enthousiast

Lisa Florissen is 25 jaar en staat voor groep 7 bij basisschool Wijzer aan de Vecht in Zuilen. Florissen was meteen enthousiast toen ze hoorde van de pilot. “Ik woon al vanaf het tweede jaar PABO in Utrecht. Toen was het al lastig om een kamer te vinden. Studenten die afstuderen kunnen moeilijk andere woonruimte vinden waardoor ze studentenkamers bezet houden. Nieuwe studenten komen er daardoor moeilijk tussen.”

Tekst loopt door onder de foto

Inmiddels is Florissen afgestudeerd. Ze is net terug van een verre reis. De slingers hangen nog in het klaslokaal om haar terugkomst te vieren. Via via vond ze een kamer waar ze nu tijdelijk verblijft. Ze kan deze voor vier maanden huren, tot de zomer. Dan hoopt ze weer iets anders te vinden. Zo niet, dan gaat ze weer bij haar ouders wonen in Ede.

De pilot is niet echt wat Florissen zoekt. Ze zoekt zelfstandige woonruimte, zonder huisgenoten, legt ze uit. “Maar dat is nog niet haalbaar”. De pilot is daarom weldegelijk een optie.

Kleine stap, grote impact?

We vragen Van Dijk of deze pilot meer is dan een symbolische maatregel. Is er niet een bredere aanpak nodig om het woningprobleem aan te pakken? In het Utrechtse basisonderwijs werken ruim 10.000 mensen. Tien woningen lijkt een druppel op een gloeiende plaat.

Van Dijk ziet dit anders. Ze legt uit dat deze pilot op termijn een veel grotere impact kan hebben als het lukt meer woningen beter te benutten. Ze sluit ook niet uit dat het interessant kan zijn om woningdelen ook voor andere beroepsgroepen mogelijk te maken. “Maar laten we beginnen met dit project voor onderwijsprofessionals. We weten nog niet hoe dit werkt en of er animo voor is”, aldus Van Dijk.