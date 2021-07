Huurprijzen voor kamers in Utrecht gedaald, maar nog steeds hoogste van Nederland

Een kamer huren in Utrecht is in het tweede kwartaal van 2021 goedkoper geworden dan daarvoor. Toch is de huurprijs voor een kamer in Utrecht gemiddeld de hoogste van Nederland. Dat blijkt uit een rapport van HousingAnywhere, een Europees platform voor huurwoningen.

Voor het rapport heeft het huurplatform ruim 90.000 woningen geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de Utrechtse kamers van alle Nederlandse steden het hoogst geprijsd zijn. Voor een kamer in Utrecht ben je gemiddeld zo’n 637 euro per maand kwijt.

De prijzen waren kortgeleden nog hoger. Een jaar geleden betaalde je gemiddeld 644 euro per maand voor een kamer in Utrecht. De kamerprijzen zijn sindsdien met -0,97 procent gedaald. Een doorbraak is dat de huurprijzen voor kamers sinds 2015 niet meer zo laag waren.

Als het gaat om huurprijzen voor kamers in Europa, staat Utrecht en Amsterdam in de top vijf van duurste steden. In Amsterdam ligt de gemiddelde kamerhuur rond de 618 euro. Van alle Europese steden heeft Parijs de hoogste huurprijs voor kamers: 694 euro per maand.