Plannen Papendorp liggen klaar: ‘Levendig en groen stadscentrum’ met 3500 woningen

De plannen voor Papendorp zijn bekendgemaakt. In het gebied worden, als het aan de gemeente Utrecht ligt, onder meer zo’n 3500 woningen gebouwd. Ook komen er een ‘Mobiliteitshub XL’ met minimaal 2000 parkeerplaatsen en ongeveer 75.000 vierkante meter aan kantoren.

Er zijn twee plannen gemaakt voor Papendorp: Papendorp Noord en Groenewoud. Het idee is dat er in Papendorp Noord sociale huurwoningen, middeldure- en duurdere huur- en koopwoningen worden gebouwd. Ook komen er winkels, horeca en andere voorzieningen.

Voor dit plan kunnen Utrechters vanaf vandaag (16 juli) tot en met 16 september laten weten wat zij ervan vinden. Na de zomer wordt dat plan afgemaakt.

10 minuten afstand

“Papendorp is nu al een gebied met veel kantoren en bedrijvigheid en dat zal in de toekomst zo blijven”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Deze ontwikkeling is goed voor zo’n 5.000 extra banen. De toevoeging van woningen, de Mobiliteitshub XL, veel groen en diverse voorzieningen maakt het gebied tot een compleet nieuw stadscentrum. Het wordt een sfeervolle en levendige wijk, waar alles wat je in het dagelijkse leven nodig hebt ‘op maximaal 10 minuten afstand’ te vinden is.”

Papendorp Noord is onderdeel van een van die vier nieuwe stadscentra die de gemeente wil ontwikkelen. Dat staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, die donderdag door het college werd vastgesteld.

Mobiliteitshub XL

Het idee van de Mobiliteitshub XL is dat mensen daar hun auto kunnen parkeren en gebruik kunnen maken van deelfietsen en -auto’s, of bijvoorbeeld de bus kunnen pakken. Zoals de bewoners van de autovrije wijken Beurskwartier en Merwedekanaalzone.

Het plan voor Groenewoud verschijnt volgens de gemeente binnenkort ook. Die buurt grenst aan Papendorp Noord en daar worden zo’n 1.500 woningen gebouwd. Ook komen daar onder meer een gezondheidscentrum, een basisschool en een kinderopvang.