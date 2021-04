Ruim 2.700 inschrijvingen voor 40 woningen in Leidsche Rijn

Op nieuwbouwproject Lindehof in Leidsche Rijn, dat bestaat uit veertig woningen, zijn ruim 2.700 inschrijvingen binnengekomen. Een gigantisch aantal, dat ook voor makelaar Beumer uniek is.

De huizenmarkt in Utrecht staat onder druk, de prijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen en het aanbod is niet groot. Dat de vraag groot is werd ook duidelijk toen er heel veel inschrijvingen binnenkwamen op de veertig woningen in Lindehof.

Marktprijs

Het grote aantal inschrijvingen komt waarschijnlijk doordat de woningen volgens de makelaar onder de marktwaardeprijs worden verkocht. Eengezinswoningen van 110 vierkante meter stonden te koop voor 364.000 euro, en woningen van 63 vierkante meter – met daarbij nog extra een terras van 20 vierkante meter – konden voor 228.150 euro gekocht worden.

Makelaar Beumer laat weten dat het grote aantal inschrijvingen ook voor hun uniek is. “Het is natuurlijk ook een super mooi plan, met een goed aanbod, meer dan de helft starterswoningen en allemaal duurzaam.”

De woningen in het blok worden voorzien van onder meer warmtepompen en zonnepanelen. De huizen komen op de kruising van het Willem-Alexanderpark en de route naar de Dafne Schippersbrug. Bewoners krijgen een eigen parkeerplaats en er komen twee deel-bakfietsen.

De bouw van de woningen moet dit jaar nog beginnen en in 2023 moet het project klaar zijn.