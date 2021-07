Utrechtse Merwedekanaalzone onderwerp van tv-programma Hollandse Zaken

Het Utrechtse nieuwbouwproject, de Merwedekanaalzone, wordt zaterdag 24 juli onder de loep genomen in het tv-programma Hollandse Zaken. De aflevering gaat over ‘onbetaalbare huizen’.

De hoge woningprijzen van de eerste huizen in de nieuwe Merwedekanaalzone maakten een jaar geleden veel reacties los. Het goedkoopste tweekamerappartement kost 371.000 euro, een rijtjeshuis moet 760.000 euro kosten en de duurste woningen kosten maar liefst 1.400.000 euro.

“De belofte was echter dat er betaalbare woningen zouden komen”, stelt het programma Hollandse Zaken van Omroep Max. Dit reportageprogramma gaat in de aflevering van zaterdag op onderzoek uit naar de verklaring voor de hoog uitgevallen prijzen.

De gemeente noemde de prijzen destijds al een ‘dure les’. Wethouder Kees Diepeveen gaf aan geschrokken te zijn van de bedragen en zei dat er niet genoeg gestuurd was in de plannen.

Huur

Ook over de huurprijzen in het gebied is onenigheid. Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) is bezig met een nieuwbouwproject in de Merwedekanaalzone. Het project met vier appartementsgebouwen met 167 woningen heeft de naam Wilhelminawerf gekregen.

Over de hoogte van de huurprijzen zouden afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en KWP, maar volgens de gemeente houdt de ontwikkelaar zich nu niet aan deze afspraken. KondorWessels zegt dat er helemaal geen harde afspraken zijn gemaakt. Er loopt inmiddels een juridische procedure over de huurprijzen.

Aflevering

Naast de woningprijzen in de Merwedekanaalzone, komt in de aflevering van Hollandse Zaken ook de Utrechtse woongemeenschap Overhoop, aan de Camera Obscuradreef in Overvecht aan bod. Hier zou volgens het tv-programma de maatschappelijke betekenis voorop staan, in plaats van het financieel rendement.

Aflevering drie van Hollandse Zaken: ‘onbetaalbare huizen’ wordt uitgezonden op zaterdag 24 juli, rond 20.35 uur op NPO 2.