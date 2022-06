Woningcorporatie Portaal verduurzaamt 116 sociale huurwoningen aan de Ibisdreef in Utrechtse wijk Overvecht

Woningcorporatie Portaal is samen met BAM begonnen met het verduurzamen van 116 sociale huurwoningen aan de Ibisdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De werkzaamheden moeten in april volgend jaar klaar zijn.

Meer dan 80 procent van de bewoners stemde in met het plan voor het energiezuiniger en gasloos maken van de portiekflat uit de jaren 60. Portaal wil de sociale huurwoningen verduurzamen naar label A, zodat de flats de komende veertig jaar mee kunnen. Eerder werden al woningen aan de Nigerdreef aangepakt en nu is dus de Ibisdreef aan de beurt.

De woningen in de flat krijgen onder meer betere isolatie en ventilatie, waardoor ze energiezuiniger worden. De houten kozijnen worden bijvoorbeeld vervangen door kunststof kozijnen met nieuw glas, de vloeren van de eerste verdieping en de buitenzijde van de gevels worden geïsoleerd en er komt nieuw metselwerk aan de gevels.

De appartementen hebben nu nog energielabel C, D, E of G en dat moet A of A+ worden. Bewoners van de flat gaan daardoor energie besparen en er is minder tocht in de huizen. Verder worden alle toiletten in de flats vernieuwd en worden verouderde badkamers vervangen.

Gasloos

De flats in Overvecht zijn aangesloten op stadswarmte en de woningen aan de Ibisdreef zijn straks gasloos. De appartementen krijgen een nieuwe keuken met inductiekookplaat of inductiefornuis en bewoners krijgen een nieuwe pannenset.

Ook de buitenkant van de flat gaat er anders uitzien: de betonnen grindplaten op de gevels worden vervangen door metselwerk en er komen nieuwe balkonhekken. Ook wordt de entree van de flat vergroot en komt er een trap met fietsgleuf naar de bergingen. Het tegelwerk op de vloeren en wanden wordt vernieuwd en er komt een nieuw bord met deurbellen en postkastjes. Aan de achterkant van het gebouw komt een nieuwe ingang met een aangepaste liftinstallatie, waarmee de lift ook op de begane grond stopt.

Logeerwoning

Portaal probeert de overlast voor omwonenden naar eigen zeggen te beperken. Als de nieuwe keukens, toiletten en badkamers worden geïnstalleerd kunnen bewoners tijdens de werkzaamheden in hun appartement tijdelijk in een logeerwoning terecht.