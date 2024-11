57 mannen vervolgd voor rellen FC Utrecht – Go Ahead Eagles

Er worden 57 mannen vervolgd voor de rellen die ontstonden na de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles op 26 mei 2024. De politie probeerde te voorkomen dat hooligans elkaar na de wedstrijd opzochten, maar werden daarbij geconfronteerd met fors geweld door FC Utrecht supporters.

De Mobiele Eenheid werd aangevallen met stenen, putdeksels en fietsen. Omstanders en politiemensen raakten daarbij ook gewond. Met behulp van camerabeelden en opsporingsprogramma’s zijn in totaal 57 verdachten opgespoord.

Op 4, 6 en 13 december 2024 moeten in totaal 28 verdachten voorkomen. Zij moeten zich tegenover de rechtbank Midden-Nederland verantwoorden voor openlijke geweldpleging, zware mishandeling of bedreiging.

Minderjarige verdachten

De zaken van twee minderjarige verdachten worden achter gesloten deuren behandeld. Een derde minderjarige verdachte staat in 2025 terecht.

De overige 24 verdachten worden in februari opgeroepen voor een OM-hoorzitting. Dit is een besloten zitting waarbij geen rechter aanwezig is. De officier van justitie kan daar zelf een straf opleggen.

Van de 57 verdachten zijn vier verdachten supporters van Go Ahead Eagles. Zij worden vervolgd voor strafbare gedragingen voorafgaand aan de rellen, zoals het gooien van vuurwerk richting FC Utrechtsupporters. Deze strafzaken worden op een ander moment afgedaan.