Aanleg damsluisbrug vertraagd; Koningsweg in Utrecht eind deze maand weer open voor auto’s

De aanleg van de damsluisbrug in Utrecht heeft vertraging opgelopen, omdat de gasleiding op deze plek nog niet is verlegd. Daarom is besloten de Koningsweg, die vanwege de werkzaamheden was afgesloten voor auto’s, tijdelijk weer open te stellen. Daarnaast heeft ook de aanleg van onder meer een wandelbrug bij de Oud Wulverbroekwetering vertraging opgelopen.

Halverwege april zijn de werkzaamheden aan de Koningsweg begonnen. Ter hoogte van de Rijndijk wordt de damsluisbrug, die er tot 1962 ook al lag, weer opgebouwd. De gemeente heeft naar eigen zeggen met netbeheerder Stedin afgesproken dat de gasleiding onder dit deel van de Koningsweg eind 2023 verlegd zou worden.

“Dit is helaas niet gelukt en ook een nieuwe datum in april 2024 is niet gehaald. Op basis van deze laatste afspraak waren wij begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en afsluiting van de Koningsweg”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Najaar

Nu zou Stedin aangeven nog 16 tot 20 weken nodig te hebben voordat de gasleiding verplaatst kan worden, en tot die tijd kan er vanwege de veiligheid niet gewerkt worden aan de Damsluisbrug. Zoals het er nu naar uitziet kan de aannemer pas in het najaar weer aan de slag.

Vanwege de vertraging is besloten de Koningsweg vanaf eind deze maand weer open te stellen voor auto’s. Zodra Stedin begint met het verleggen van de gasleiding, gaat de weg weer dicht. “Nadat de gasleiding verplaatst is, gaan we direct door met de aanleg van de brug.” Het is nog niet bekend wanneer ook deze werkzaamheden worden afgerond.

Wandelbrug

Naast de aanleg van de damsluisbrug wordt ook iets verderop, langs de Oud Wulverbroekwetering, een brug gebouwd. Het werk aan deze wandelbrug, en de aanleg van een wandelpad en natuurvriendelijke oever op dezelfde plek hebben ook vertraging opgelopen.

“Dit komt omdat er aanvullend ecologisch onderzoek nodig is. Dit onderzoek wordt eind augustus afgerond. Wij verwachten dat er in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijk zal zijn over de planning”, schrijft de gemeente tot slot.