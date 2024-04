Werkzaamheden aan damsluisbrug nu echt begonnen; Koningsweg in Utrecht zeven maanden dicht

Eerder werd nog gezegd dat de Koningsweg in Utrecht op 2 april dicht zou gaan, maar dat bleek twee weken later te zijn. Vanaf begin deze week tot ongeveer eind oktober moeten automobilisten omrijden. De weg is afgesloten omdat er op deze plek wordt gewerkt aan de terugkeer van de damsluisbrug.

In 1875 werd tussen de forten Lunet I en Lunet II een zogenoemde damsluisbrug gebouwd. Deze brug lag over de sloot die beide fortgrachten met elkaar verbond. In 1962 werd de sloot gedempt en het brugdek gesloopt, en nu wordt de brug, vanwege onder meer het historisch belang, opnieuw gebouwd.

In maart werd gezegd dat de Koningsweg ter hoogte van de Rijndijk op 2 april zou worden afgesloten. Dat gebeurde echter niet. Nu, zo’n twee weken later, is de Koningsweg wel dicht en voor sommige automobilisten is dat nog even wennen.

De omleidingsroutes worden aangegeven met grote gele borden. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.