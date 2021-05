Belastingen in Utrecht gaan omhoog zodat gemeente kan blijven investeren

De belastingen in Utrecht gaan volgend jaar omhoog zodat de gemeente kan blijven investeren en de begroting sluitend kan krijgen. Volgens het college is het extra geld nodig voor het herstel van de stad en haar inwoners na de coronacrisis. Bezuinigingen op de begroting zou volgens de gemeente juist meer kapot maken.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die de gemeente Utrecht heeft gepresenteerd. Dit is een document waarin beschreven wordt hoe het met het huishoudboekje van de gemeente ervoor staat. Dit jaar is er veel aandacht voor de coronacrisis.

Die crisis zorgt namelijk voor een hoop extra kosten. Daarbij wil de gemeente Utrecht juist investeren om de stad er sterker uit te krijgen. Wethouder Anke Klein zegt daarover: “Als gemeente staan we voor een groot financieel vraagstuk. We willen sneller en sterker uit de crisis komen. Als we in crisistijd snijden in voorzieningen zoals onze dienstverlening of onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte draagt dat niet hieraan bij. Utrecht moet een fijne plek blijven om te wonen, werken en ontspannen.”

Maar het geld moet wel ergens vandaan komen. De gemeente spreekt zelf dan ook van een grote financiële uitdaging, de grootste opgave sinds de kredietcrisis van 2008.

Wethouder Klein vervolgt: “Dat betekent dat we onze buffer inzetten, op steun van het Rijk rekenen, maar ook aan inwoners vragen bij te dragen. We kiezen om flink te investeren in de stad en onze inwoners, zodat de stad snel herstelt na de coronacrisis.”

Hogere belastingen

Dat geld moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Vorig jaar liet de gemeente al weten dat de parkeervergunningen een stuk duurder zou worden, daarmee moest er ook extra geld vrijkomen voor de kosten van de coronacrisis.

Nu kondigt de gemeente een verhoging van belastingen aan. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat met 12,1 procent omhoog, naast de reguliere inflatie van 3,3 procent. Voor huizenbezitters stijgen de woonlasten volgend jaar gemiddeld met 48,64 euro. Dit brengt jaarlijkse zo’n 12,9 miljoen euro op. Ook de tarieven voor afvalstoffenheffingen zullen stijgen.

De hogere OZB treft ook ondernemers. Doordat sommige ondernemers het juist zwaar hebben vanwege de coronacrisis, stelt de gemeente wel een potje geld van 750.000 beschikbaar om kwetsbare bedrijven te ondersteunen. Daarbij gaat het wel om specifiek de meest kwetsbare MKB-ondernemers.

Investeren

Tot en met 2025 wil het college 58 miljoen euro investeren in een gezonde ontwikkeling van de stad. Denk hierbij aan urgent meer betaalbare woningen realiseren, een levendig Lombokplein, maatschappelijke voorzieningen in de Merwedekanaalzone en speelplekken voor kinderen.

Het college wil bij de ontwikkeling van de stad sturen op kansengelijkheid: werk, onderwijs en voorzieningen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. Volgens de gemeente staat de kansengelijkheid namelijk onder druk door de coronacrisis.

Ook wil het college geld vrijmaken voor de kwaliteit en leefbaarheid van de wijken en buurten, zoals de brede aanpak van de Kanaalstraat/Damstraat en Amsterdamsestraatweg en de uitwerking van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur ‘binnen 10 minuten’ bereikbaar zijn.

Herstel uit de crisis

Het college wil ook de herstelaanpak, die vorig jaar in de begroting is afgesproken, voortzetten. In de begroting 2021 is samen met partners 116,5 miljoen euro uitgetrokken om onder andere voorzieningen in de stad, wijken en buurten in stand te houden, Utrechters te helpen om bijvoorbeeld schulden te voorkomen, inwoners die hun baan kwijtraken te begeleiden naar een nieuwe baan en versneld te investeren in projecten op onder andere het gebied van wonen, groen en mobiliteit.

Aanvullend op deze herstelaanpak stelt het college 800.000 euro beschikbaar om de leegstand in de binnenstad aan te pakken en ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.

De komende tijd wordt de Voorjaarsnota nog met de gemeenteraad besproken.