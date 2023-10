Invoering van nieuwe parkeersoftware in Utrecht blijft voor problemen zorgen; andere projecten vertraagd

Het invoeren van het nieuwe systeem voor parkeervergunningen in Utrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het eerste onderdeel van dit systeem, waarbij bewoners via een app parkeerkorting moeten regelen, is de afgelopen tijd al veel bekritiseerd. Bewoners hebben moeite met het aanvragen van parkeerkorting en nu blijkt dat de invoering van het nieuwe vergunningensysteem er ook toe leidt dat andere parkeerprojecten vertraging oplopen. Onder meer het invoeren van betaald parkeren in wijken met ‘hoge parkeerdruk’ lijkt vertraging op te lopen.

De gemeente voert een een nieuw parkeervergunningensysteem in, omdat de aanbieder van het huidige systeem ermee stopt. In mei van dit jaar is een begin gemaakt met het in gebruik nemen van het nieuwe parkeervergunningensysteem. Dat gaat in fases, wat inhoudt dat de gemeente product voor product overgaat op het nieuwe systeem. Het eerste product dat via het nieuwe systeem gaat verlopen, is het aanvragen van parkeerkorting en volgend jaar volgen ook de parkeervergunningen.

De parkeerkorting werkt dus al volgens het nieuwe systeem. Inwoners van Utrecht kunnen via de gemeente een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met 50 tot 75 procent korting kunnen laten parkeren in hun straat. De kortingscode kan ook door de bewoner zelf gebruikt worden en geldt voor een maximumaantal uur per jaar.

De kortingscode kon altijd bij de parkeerautomaat ingevuld worden, maar dat gaat straks anders. Bewoners moeten het betalen met korting gaan doen via een app. Er kwam al snel veel kritiek op het systeem, onder meer van een grote meerderheid van de gemeenteraad. De partijen maken zich zorgen over mensen die minder digitaalvaardig zijn en vinden het nadelig dat de bewoner de parkeerkosten met het nieuwe systeem altijd moet voorschieten.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kwam vervolgens met een telefoonnummer, waar bewoners kunnen doorgeven wanneer hun bezoek komt en weer vertrekt. Het college laat nu ook weten dat onderzocht moet worden of het mogelijk is om via de parkeerapp anderen te machtigen, zodat bewoners het parkeergeld niet zelf hoeven voor te schieten.

‘We hebben op dit moment geen ruimte om nieuwe parkeerprojecten op te pakken’

Vertraging

Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt dat de invoering van het nieuwe vergunningensysteem, waarvan de app voor parkeerkorting sinds eind augustus in gebruik is, niet vlekkeloos verloopt en leidt tot problemen bij andere parkeerprojecten. Volgens het college van B&W zijn er veel mensen nodig om ervoor te zorgen dat alles in het nieuwe systeem functioneert voordat het oude systeem binnenkort niet meer werkt. “Omdat al onze aandacht uitgaat naar het nieuwe parkeervergunningensysteem en de afronding van lopende projecten, hebben wij op dit moment geen ruimte om nieuwe parkeerprojecten op te pakken”, schrijft het college.

Dat betekent onder meer dat in wijken die last hebben van ‘hoge parkeerdruk’, zoals Voordorp, niet voor 1 mei 2024 betaald parkeren kan worden ingevoerd. “Naast de omzetting van producten naar het nieuwe systeem, geven we prioriteit aan de uitvoering van projecten die al zijn gestart.” Een project dat voorrang krijgt is het per 1 november invoeren van betaald parkeren in Werkspoor, Wisselspoor, Nieuwe Defensie, Wilhelminawerf, Merwede, Bedrijvengebied Kanaleneiland en Rivierenwijk Zuid.

‘Achteraf bezien hebben wij onderschat hoe groot de impact is van een overstap naar een digitale app op gebruikers in de stad’

Ook het invoeren van parkeervergunningen voor het onderwijs en de tegemoetkoming in parkeerkosten voor bewoners met een laag inkomen lopen mogelijk vertraging op, zo waarschuwt het college. Beide maatregelen staan gepland voor de zomer van 2024, maar dat wordt mogelijk dus later. “We streven ernaar om beide vergunningen uiterlijk eind 2024 operationeel te hebben.”

‘Impact onderschat’

Terwijl er dus vertraging optreedt, is er ook nog altijd kritiek op de eerste dienst die over is gegaan naar het nieuwe systeem, de app voor parkeerkorting. Volgens het college hebben tot nu toe 15.000 van de 40.000 bezoekersvergunninghouders de nieuwe app in gebruik genomen. De afgelopen tijd zijn verschillende bijeenkomsten geweest waar bewoners hulp konden krijgen bij het gebruik van de nieuwe app. “Deze worden niet heel druk bezocht, er komen gemiddeld zeven bezoekers per avond.”

Mensen kunnen ook bij wijkbureaus en bibliotheken terecht voor uitleg. De gemeente krijgt echter nog steeds signalen van Utrechters die moeite hebben met het nieuwe systeem. Ook zijn er klachten over het gebruiksgemak van de nieuwe app. Bij het Utrechts Ombudsloket kwamen de afgelopen tijd ruim zeventig klachten binnen.

“Achteraf bezien hebben wij onderschat hoe groot de impact is van een overstap naar een digitale app op gebruikers in de stad”, geeft het college toe. “We zijn de vervanging van ons parkeervergunningensysteem gestart als een technisch project en hebben vooraf onvoldoende ingeschat wat de effecten zouden zijn voor bewoners.” Het college is naar eigen zeggen in gesprek met belangenorganisaties “om te onderzoeken wat we op korte termijn kunnen doen om de gebruikservaring te verbeteren”.