Ruim 70 klachten bij Utrechts Ombudsloket over nieuw systeem parkeerkorting

Bij het Utrecht Ombudsloket zijn tot nu toe ruim zeventig klachten binnengekomen over het nieuwe parkeerkortingssysteem in Utrecht. Vanaf 1 november kunnen Utrechters de parkeerkorting voor bezoekers niet meer via de automaat aanzetten, maar alleen nog maar via een app of via een telefoonnummer. Niet alleen een meerderheid van de gemeenteraad, maar ook menig Utrechter zet vraagtekens bij het nieuwe systeem.

Sinds de opening van het Utrechtse loket op 1 september kwamen er tientallen klachten binnen over de parkeerapp. Het merendeel loopt tegen financiële en sociale problemen aan, zegt het Ombudsloket. Ook wordt de app niet praktisch gevonden.

“We moeten er voor waken dat Utrechters met een laag inkomen straks minder bezoek ontvangen, omdat zij de parkeerkosten van hun bezoek niet kunnen voorschieten”, zegt Ombudsloketvoorzitter Alma van Bommel.

Nu is het nog zo dat de kortingscode bij de parkeerautomaat ingevuld kan worden, maar vanaf 1 november kan dan niet meer. Bewoners moeten de parkeerkosten dan altijd zelf betalen of voorschieten. Via de automaat was het mogelijk om de kortingscode te delen met visite en die vervolgens zelf te laten afrekenen. Dat kan met de app niet meer.

“Daar maak ik mij zorgen over”, zegt Van Bommel. “We hebben al met een Utrechter gesproken die bang is dat hij straks geen bezoek meer kan ontvangen, omdat hij de parkeerkosten niet kan voorschieten.”

Sociaal isolement

Er is een alternatief voor bewoners die de app niet willen of kunnen gebruiken Zij kunnen namelijk de parkeerkorting via het stadskantoor regelen en hun bezoek telefonisch doorgeven. Ook kan iemand worden gemachtigd om namens hen de app te gebruiken, maar saldo opwaarderen kan daarentegen weer niet op die manier.

Hoewel Van Bommel positief is over de ondersteuning vanuit de gemeente, kan het volgens de voorzitter “niet zo zijn dat parkeerbeleid leidt tot sociaal isolement van mensen met een laag inkomen”.

Digitaal vaardig

Een van de voornaamste redenen om het systeem aan te passen is niet een specifiek voor- of nadeel, zo reageerde het college van B&W eerder op kritische vragen, maar er zou geen bedrijf meer zijn dat de kortingsregeling nog via de parkeerautomaat aanbiedt.

Inwoners van Utrecht kunnen gratis een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met fikse korting kunnen laten parkeren bij hen in de straat. De inwoner kan de kortingscode die voor visite bedoeld, is ook zelf gebruiken. De korting varieert tussen de 50 en 75 procent en geldt voor een maximumaantal uur per jaar.

Het nieuwe systeem krijgt kritiek te verduren en ook verschillende politieke partijen vroegen al om opheldering. Hun vragen gingen onder meer over de noodzaak van het nieuwe systeem en zorgen over mensen die minder digitaal vaardig zijn.