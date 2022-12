Binnenstadbewoners Utrecht willen discussie over geluidsoverlast aanwakkeren

Een groep bewoners van de binnenstad van Utrecht wil de discussie over geluidsoverlast aanwakkeren. In januari wordt er een politiek café georganiseerd en er is een enquête gepubliceerd. Wie aan de binnenstad denkt, denkt al gauw aan geluidsoverlast door het uitgaanspubliek, maar volgens Binnenstad030 is de overlast door verkeer ook niet te onderschatten.

Hoewel het politiek café vooral gaat over geluidsoverlast in de binnenstad, zegt Frank van Eijkern van belangengroep Binnenstad030 dat het een onderwerp is dat de hele stad aangaat. Hij verwijst naar een rapport uit oktober waarin beschreven staat dat 91.000 woningen in Utrecht te maken hebben met té veel geluidsoverlast van verkeer. “En het is ook heel moeilijk om daar iets aan te doen, maar vroeg of laat moet er toch echt iets aan gebeuren.” Gaan elektrische voertuigen dit probleem niet oplossen? “Dat gaat heel langzaam, we zitten nog niet eens op tien procent elektrische auto’s.”

De gemeente wil via verschillende maatregelen geluidsoverlast door het verkeer aanpakken. Er wordt op dit moment gewerkt aan het Actieplan Geluid wat in 2024 klaar moet zijn.

Als we dan toch nog even op de binnenstad focussen, hoort enige geluidsoverlast in het centrum er ook niet gewoon bij? Van Eijkern: “Daar ben ik het volledig mee eens, maar de normen moeten niet overschreden worden want als dat wel gebeurt levert dat gewoon bewezen gezondheidsschade op. Vooral de hinder in de nacht, daar slapen mensen slechter van en dat is heel ongezond.”

Uitgaanspubliek

Als voorbeeld noemt hij de situatie op de Nobelstraat. “Dat is een kerngebied met enorm veel lawaai. Er komt heel veel volk op af, tot in de nachtelijke uren. Daar is de geluidsoverlast de afgelopen jaren van het uitgaanspubliek echt toegenomen.” Een ander punt dat Van Eijkern wil benoemen zijn de geluidsnormen bij evenementen. “Er is al een politieke discussie gaande in Den Haag over de schade van de harde geluidsnormen voor bezoekers, maar ook omwonenden kunnen veel last hebben van het geluid op evenementen.”

Met de enquête en het politieke café op 18 januari waarbij politici in debat gaan wil Binnenstad030 vooral de discussie aanwakkeren. Van Eijkern: “En we vinden dat de gemeente bewoners moet beschermen tegen de gezondheidsschade die ontstaat door geluidsoverlast.”