Bouw van damsluisbrug hervat; Koningsweg in Utrecht tot begin augustus afgesloten

De bouw van de damsluisbrug op de Koningsweg in Utrecht is dinsdag weer opgepakt. Dit betekent ook dat automobilisten tot begin augustus geen gebruik kunnen maken van de straat. Fietsers en voetgangers hoeven niet om te rijden.

De damsluisbrug lag over de sloot die beide fortgrachten met elkaar verbond. Tussen de pijlers zaten houten balken waarmee het water kon worden afgesloten, waardoor delen van het land achter de dam onder water kon worden gezet. In 1962 werd de sloot gedempt en het brugdek gesloopt.

In 2021 werden de vier forten in het gebied (Lunet I, II, III en IV), die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de Unesco Werelderfgoedlijst geplaatst. De gemeente wil dit militair erfgoed weer zichtbaar maken. Het gebied daaromheen wordt een openbaar park. De forten zijn de afgelopen jaren opgeknapt en nu is het beurt aan de damsluisbrug. Deze nieuwe constructie wordt gebouwd op de fundering van de oude brug die nog onder de grond ligt.

Vertraging

Het werk startte in april vorig jaar, maar in juni werden de werkzaamheden alweer stilgelegd omdat de gasleidingen nog niet waren verplaatst. Vanwege de vertraging werd de Koningsweg weer opengesteld voor auto’s, maar nu het werk is hervat is de straat weer afgesloten.

“Woningen, bedrijven en parkeerterreinen blijven bereikbaar”, schreef de gemeente eerder. Om sluipverkeer te voorkomen worden in de tweede week van januari paaltjes geplaatst op het fietspad. “Bij calamiteiten kunnen de nood- en hulpdiensten de paaltjes verwijderen.”