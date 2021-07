Burgemeester brengt bezoek aan Geuzenwijk en belooft iets te doen aan de overlast

Burgemeester Sharon Dijksma bracht zondagochtend een bezoek aan de Utrechtse wijk waar zaterdagavond een explosie was. Ze sprak onder andere met bewoners en beloofde iets te doen om de overlast aan te pakken.

Zaterdagavond ontplofte er rond 21.45 uur een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk op het speelpleintje bij de Lumbresstraat in de Utrechtse Geuzenwijk. Er sneuvelden onder andere ramen van woningen, auto’s raakten beschadigd en een muurtje waar het vuurwerk naast ontplofte is deels verwoest. Er zijn weliswaar geen mensen gewond geraakt, maar de schrik in de buurt zit er goed in.

Enkele buurtbewoners zeiden dan ook emotioneel te zijn vanwege de gebeurtenis. Ze gaven in het gesprek met de burgemeester aan dat er iets moet gebeuren. Er stond ongeveer een half jaar een flexibele camera en in die periode was het relatief rustig. De camera is echter nog geen week geleden weggehaald en de bewoners vermoeden dan ook dat hierdoor de onrust weer oplaait.

Glashelder

De burgemeester, die de explosie zelf ook heeft gehoord, zei dat de bewoners een glashelder signaal hebben afgegeven. “En dat neem ik mee. We moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ik ga mijn best doen om te kijken of hier weer camera’s geplaatst kunnen worden.”

Daarnaast laat de burgemeester weten alles op alles te zetten om de verdachte(n) op te sporen. Of de politie al personen op de korrel heeft is niet bekend.